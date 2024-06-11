鷹眼神探石春吉鬥智三重滅門血案嫌犯　全靠這一門功夫

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社會 社會焦點 保障人權

鷹眼神探石春吉鬥智三重滅門血案嫌犯全靠這功夫　洗澡聞到屍臭味破焚屍案

記者李芸樺／台北報導

儘管落後了7天空白，仍成功鬥智三重滅門血案張姓兇嫌，新北市警察局鷹眼隊隊長石春吉來了！

石春吉精準掌握張嫌帶狗逃亡的特徵助破案，他透露鷹眼隊聚集了各單位調閱監視器的好手，但鷹眼隊調的不只是監視器「是一種感覺」，以洞悉人的眼神和案件時機點；而他過往也曾是叫賣哥，喊花圈客技巧和訓練更對他現在工作大有助益。

▲▼ 新北市警察局鷹眼隊隊長石春吉。（圖／《豈有此呂》）

石春吉學生時代是吳鳳科大甲組棒球員，大家都叫他石頭，因為教練關係，巧合和友校打菜市場盃的呂捷，20多年前就認識，但他自認沒打球天分 轉投入叫賣業，之後再進警界服務，他透露罪犯跟顧客一樣都是演員，而他們就是金馬獎評審，隔著小螢幕看細微舉動的意義，判斷跟鬥智罪犯的心思。

▲▼ 新北市警察局鷹眼隊隊長石春吉。（圖／《豈有此呂》）

▲新北市警察局鷹眼隊隊長石春吉。（圖／《豈有此呂》）

石春吉也辦過多件驚悚命案，包括新北市施姓錢莊大亨焚屍案，他為此鬼門開那天就到墓地找線索，「那有多恐怖你知道嗎?很緊張我也會怕！」更恐怖的是回家洗澡，花灑竟然飄出屍臭味，他感覺它來了，當場就跟它喊話。

▲▼ 新北市警察局鷹眼隊隊長石春吉。（圖／《豈有此呂》）

▲呂捷和石春吉相識在年少輕狂時。（圖／《豈有此呂》）

石頭哥不愧叫賣功底厚，說起故事讓人想一直聽下去，更多他強調當鷹眼隊員要放感情的心得，是像極了愛情嗎？快加入6月11日下午1:10的《豈有此呂》一起聽。

▼ 石春吉分享鷹眼隊抓人一個訣竅就是要放感情。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 新北市警察局鷹眼隊隊長石春吉。（圖／《豈有此呂》）

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