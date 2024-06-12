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記者李芸樺、實習記者許雯絜／台北報導

打電動最厲害的帥氣大叔、杭州亞運快打旋風電競銀牌得主向玉麟來了！向玉麟從小玩各類電動台就是輾壓對手，但他浪流連電動間「練功夫」，其實是和單親的賭徒父有關，他從小就是鑰匙兒童，對格鬥遊戲著迷的時候也沒人管，甚至會連吃飯的錢都投進機台裡，更妙的是還撿了個流浪漢回家睡，讓爸爸超生氣。

▲亞運電競銀牌得主向玉麟。（圖／《豈有此呂》）

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話說在特殊環境中長大卻沒有走歪路，向玉麟表示除了天分，和他是真心愛格鬥遊戲，以及父親教他「盜亦有道」的原則有關係，讓他一路堅持練習到成為台灣最頂快打旋風玩家，而他更輝煌的紀錄，是曾在2015年參加全球規模最大的格鬥賽EVO時，擊敗當時的日本格鬥遊戲之神梅原大吾，並挺進冠軍賽奪銀牌。

而因為打電玩玩到打架或被叫出去釘孤支，向玉麟都不後悔，但這事件卻是電玩遊戲之路上一個大遺憾，他17歲就拿到當年很紅的VR快打3的全國冠軍，結果因為當時的阿扁禁令「未滿18歲者不得出入電子遊戲間」遭檢舉，而無法出國比賽，「確實打擊很大，是很期待能夠前往日本打比賽。」

▲向玉麟分享電玩之路的點滴。（圖／《豈有此呂》）

向玉麟如何證明打電動的不一定是壞孩子？登上電競世界舞台的必殺技和心理素質為何？請鎖定6月12日下午1:10的《豈有此呂》！