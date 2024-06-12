電子煙傳混雜毒品進入校園　鄭英耀：與警政單位合作加強查訪

▲針對電子煙混雜毒品進入校園，教育部長鄭英耀表示，將與警政單位合作積極查訪。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

儘管菸害防制法全面禁止使用、販售電子煙，但日前卻傳出電子煙混雜毒品進入校園。教育部長鄭英耀今（12日）表示，從衛福部臨床證據顯示，電子煙對人體有害，若再摻雜毒品，查訪上確實有一定困擾，如何透過警政與海關等單位進行查訪，教育部一定會積極推動，也會多方面宣導，維護國人與青少年健康。

教育部長鄭英耀與法務部、內政部警政署今天到立院教文會，針對「如何有效防制毒品入侵校園及減少霸凌案件」進行專題報告並備質詢。鄭英耀在會前接受媒體聯訪時，針對傳出電子煙混雜毒品進入校園進行回應。

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鄭英耀說明，從衛福部臨床證據顯示，電子煙對人體有害，若再摻雜毒品，在查訪上有確實有一定困擾，如何透過警政與海關等單位進行查訪，教育部一定會積極推動，也會多方面進行宣導，維護國人與青少年健康。

鄭英耀表示，年輕人有一定比例會尋求刺激，但在大學端部分，對於菸害毒品可透過小團體或相關諮商，希望讓更多大學生與青少年能體認毒品菸害對身體可能造成影響與傷害，以免因為藥物成癮而影響學生美好的未來。

此外，目前正值畢業季，卻傳出不少學生脫軌行為，鄭英耀指出，在畢業季時，同學與師生之間，難免會出現玩笑性的互動，老師對於同學之間的玩鬧嘻笑行為，希望在畢業之前有一些不同的回憶，也會採取開放態度，這應該給予肯定。

鄭英耀也說，如何拿捏人我之間身體之間的主體與分際，這的確是需要學習，未來在特殊的季節，會提醒校內訓輔人員與班級導師，要提醒學生透過學習，遵守這些分際。

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