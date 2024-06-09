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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輿論戰開打！綠劍指傅崐萁　花蓮黨部頻接電話：籲反制濫權

▲▼青鳥行動今天集結7萬人在立法院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲青鳥行動期間，民團在立法院外牆投影「反黑箱要民主」訴求。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠針對國會職權修法發動「輿論戰」，民進黨盼延續「青鳥行動」能量將舉辦宣講行動，首發場鎖定國民黨立法院黨團總召傅崐萁選區花蓮縣，國民黨則將從總統賴清德本命區台南市出發反制。對此，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗今（9日）受訪指出，花蓮鄉親不願看到藍白結合做政治鬥爭，黨部也不斷接到鄉親電話，希望參與「反濫權」活動。

民進黨中央黨部近日發函各縣市黨部，指示應至少辦理一場「反濫權、護民主」說明會，並通知該縣市黨籍縣市議員及鄉鎮市民代表、村里長，鼓勵其辦理說明會及街頭宣講；活動第1階段為6月14日至6月30日，第2階段為7月1日至7月16日。

民進黨秘書長林右昌昨天受訪時透露，民進黨將規劃「反濫權、護民主」全台宣講活動，首場在花蓮縣，第2、3場分別是新北市與台北市，目的是希望讓在國會發生的事情，能讓全台民眾都有更深認識跟了解。

林右昌強調，用政治或對抗角度看待任何事物，並非民主之福，從執政黨角度，不會希望與在野黨對立或對抗，而是希望是能得到所有人的認同跟支持，讓施政能順利，讓國家能進步；宣講活動最重要目的是民主深化，讓所有公民都能認知、學習並了解國家與政府體制的運作，應該要往哪個方向走，這不是為了未來所謂的罷免或政治對抗。

此外，嚴献宗今天受訪說明，中央黨部本周將開會拍板活動舉辦地點、流程細節，先前立法院審議《立法院職權行使法》時，有不少花蓮年輕人響應「青鳥行動」，他也以公民身份前往現場聲援，也有不少民進黨支持者打電話到黨部，希望黨部舉辦反制濫權的活動。

嚴献宗指出，國民黨、民眾黨在立法院結合，搞一些政治鬥爭，「花蓮鄉親不願意看到」，也希望花蓮選出的立委能發揮正面影響力，而不是進行政黨惡鬥，尤其花蓮前陣子發生大地震，百姓、店家、各行各業發展幾乎陷入停頓，還是希望朝野一同合作，協助花蓮早日走過這段艱辛的日子。

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