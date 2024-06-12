25歲登富比士！最年輕女富商「1年後淪死囚」…獄中起訴離婚近況曝

▲吳英2017年在庭審中。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江東陽女商人吳英1981年出生，2006年建立的本色集團，業務涵蓋酒店、地產等多個領域，更登上2006年富比士女富豪榜第六位，曾被稱為「億萬女富豪」。2007年，才26歲的吳英被金華市中級人民法院以集資詐騙罪一審判處死刑，之後改判緩刑，再減刑成25年。2021年，她在獄中申請和丈夫離婚，近日媒體曝光丈夫因重婚罪已被判刑。

公開資料顯示，吳英1981年出生於浙江省東陽市，父親曾是一個包工頭，母親在家務農。

吳英是吳家第四個女兒，從小學習出色，不怕吃苦，但國中畢業後不願繼續讀書。吳英先是去學習美容技術，僅僅1年多後，年僅15歲的吳英就在寧波慈溪與人合夥開了一家美容店。

半年多之後，吳英又回到了家鄉的東陽市技校就讀，但壓抑不住經商念頭的她很快又一次輟學。2000年，吳英認識了周姓丈夫。兩人成婚後，吳英便在家附近新開了一家「貴族美容美體沙龍」，並靠「羊胎素」賺了第一桶金。

之後幾年，吳英在商業擴張上高歌猛進，先後接手東陽喜來登俱樂部、創辦千足堂理髮休閒屋，成為東陽小有名氣的「富姐」。2006年，年僅25歲的吳英登上富比士中國女富豪榜第六位，成為中國當時最年輕的女億萬富翁，一時風頭無兩。

然而，2007年2月，吳英的命運陡轉直下，她因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。

2009年，金華市中級人民法院以集資詐騙罪，一審判處吳英死刑。吳英上訴，二審裁定維持原判。2012年5月21日，浙江省高級人民法院重審後，以集資詐騙罪判處吳英死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2014年7月，吳英被依法減為無期徒刑。2018年3月，吳英被依法減為有期徒刑25年，剝奪政治權利10年。目前，吳英仍在浙江省女子監獄服刑。

6月12日，據《中國經營報》報導，周男於2002年與吳英結婚，2010年與傅女（女）相識，後發展為男女朋友，並分別於2012年、2016年生育二子。

2021年時，吳英發起離婚訴訟，稱周男在沒有和她離婚的情況下，跟他人以夫妻名義同居生子，雙方感情已完全破裂，請求法院判決她與周男離婚，同時對5.9億元（人民幣，約新台幣24億）的夫妻共同債務進行平均分割。有媒體稱，「這被認為是推動資產處置的突破口。」

但該離婚起訴，因訴訟費、取證等原因，吳英曾一度撤訴後又再次起訴。但這一過程，也由此引出周男涉嫌重婚一事。

相關判決顯示，1978年出生的周男，與吳英是東陽同鄉。周男的同案被告人傅女，是1980年生人，東陽人。因涉嫌重婚罪，兩人於2021年10月被東陽市公安局取保候審，後經東陽市人民檢察院決定，於2022年10月重新取保候審。

周男、傅女於2022年11月被訴至法院。法院審理查明，周男與吳英於2002年6月登記結婚，婚後未生育子女，婚姻關係一直延續至今。2010年，被告人周男結識傅女，後發展為男女朋友關係，曾同居生活，並分別於2012年、2016年生育二子。

法院認定，2015年以來，傅女在明知周男沒有解除婚姻關係的情況下，與被告人周男公開以夫妻名義共同生活並撫育孩子。庭審中，二被告人自願認罪，具有坦白情節，均可予以從輕處罰。

最終，周男被判有期徒刑10個月，緩刑1年6個月，傅女被判有期徒刑7個月，緩刑1年2個月。

另據吳英的父親吳永正透露，吳英訴離婚一案，有望在近期開庭審理。吳英案代理律師呂海波、代理人藺文財將作為原告方出庭。