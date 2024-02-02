老公「不洗澡不刷牙」！妻訴請離婚成功　法院判賠50萬

▲男子因為不洗澡不刷牙，導致妻子訴請離婚。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

土耳其一名人妻控訴丈夫個人衛生不佳，不但不洗澡也不刷牙，因此憤而向當地法院訴請離婚。法院審理此案時認為，丈夫的個人衛生習慣嚴重影響夫妻關係，因此必須為婚姻亮紅燈負全責，允許妻子的離婚申請，且男方必須賠償女方50萬土耳其里拉（約新台幣51萬元）作為精神賠償。

根據《星洲網》報導，這起離婚案件在土耳其首都安卡拉的第19家庭法庭審理，由於訴請離婚的原因十分罕見，因此也引發外界關注。該名住在安納托力亞的人妻控訴，她的丈夫經常連續多日不洗澡，且一周只刷牙1至2次，甚至穿著同一件衣服長達5天。

丈夫骯髒的衛生習慣導致他身上發出濃濃異味，妻子忍無可忍，下定決心與其離婚，但卻遭拒，因此向法院訴請離婚。

法庭聽完雙方控訴後認為，丈夫必須為兩人的婚姻亮紅燈負起全責，因此准允妻子的離婚申請，並要求男方賠償妻子50萬土耳其里拉（約新台幣51萬元）。

地方法院認為家庭法庭的裁決合理合法，而該案同時也獲第二上訴庭局的批准。上訴庭判決，丈夫忽略自己的個人衛生，導致發出異味，是造成夫妻失和的主因，因此必須為離婚附上全責，女方並無任何過失。