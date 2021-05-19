3人行婚禮！她21歲閃婚大10歲親叔　婚前要求「16歲聾啞妹」一起嫁

▲姊妹倆人同時嫁給叔叔。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

印度一名31歲男子日前迎娶小自己10歲的親侄女，然而更令人震驚的是，新娘竟然主動提出要「買一送一」，要求對方一併將自己年僅16歲的妹妹娶回家。據悉，由於妹妹是聾啞人士，新娘擔心自己出嫁後，無人照顧她，因此才會出此下策。該案被通報後，男方隨即被以童婚罪與重婚罪逮捕。

根據《印度時事新聞網》報導，現年31歲的烏瑪帕地日前風光迎娶自己年僅21歲的親侄女蘇普里亞，然而就在婚禮前幾天，女方卻突然要求要讓16歲的親生妹妹也一起嫁到叔叔家，原因竟是因為妹妹是聾啞人士，她擔心自己結婚後，妹妹嫁不出去，待父母年老後，無人可以照顧她。

烏瑪帕地接受了「買一送一」的提議後，一家人也順利完成了這場弔詭的「三人行婚禮」。不過該場婚禮隨即也引起當地警方注意。

警方調查後發現，烏瑪帕地同時迎娶了2名妻子，且兩人甚至都是自己的親侄女，因此16日以童婚罪與重婚罪將其逮捕。然而令人驚訝的是，新娘們的父親先前也曾同時迎娶一對姊妹作為妻子，其中妹妹同樣也是聾啞人士。

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