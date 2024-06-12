黃加藍共益事業攜手台灣公益團體自律聯盟　首創【十分好公益平台】

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一個以服務非營利組織為出發、結合眾多行銷資源挹注的「十分好公益平台」(www.greengood.com.tw) 今天正式成立了！這個由黃加藍共益事業籌備一年，攜手台灣公益團體自律聯盟，一起戮力於非營利組織服務的平台，整合了媒體公關、行銷教育、企業媒合等資源，將成為非營利組織的最佳公益夥伴。

黃加藍共益事業永續長黃鼎翎表示：「我們期待這個以服務非營利組織的公益平台成立，能夠影響有影響力的人，幫助更多好人做好事。」這個公益平台是黃加藍共益事業有限公司實踐社會企業的初心，期透過更好、更方便的平台規劃，更長期系統性地致力推動環境、社會、經濟的永續目標願景。

台灣公益團體自律聯盟秘書長沈怡如表示，身為台灣最大的公益團體聯盟成立近20年來持續推動公益組織的自律與責信，以「財務透明」、「募款誠信」、「服務效率」、「良善治理」為四大宗旨，期協助台灣公益團體健全發展，並促進社會大眾對非營利組織認識及信任、協助捐款人瞭解組織運作狀況，同時鼓勵非營利組織承諾並實踐組織的使命及責信要求，至今已有308家公益團體自願加入自律行列，年度責信總規模超過596億台幣，約為台灣每年捐款總額的1/3以上。但也看見公益組織在面對外在環境快速變化、ESG需求大量提升，如何有效發揮公益行銷能力確有實質上的困難，很開心能看到「十分好公益平台」的成立，將針對非營利組織的需求進行許多行銷教育的專業輔導，期望第一階段透過自律聯盟的組織成員參與，不僅能經由嚴謹的審核機制，讓成員們可享免費公益之專業服務，提升行銷教育成效，更期待透過平台長期的永續/行銷教育推廣，讓我們的成員們有更多元的管道來與企業合作，讓公益的能量更擴大，為社會慈善進行全面質化的再提升。

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▲十分好公益平台第一屆講師群，包括台灣公益團體自律聯盟秘書長沈怡如(中上)、華人創意教父包益民(右上)、台灣邁肯行銷傳播集團董事長暨執行長張志浩(左下)、中華品牌再造協會榮譽理事長王福闓(中下)、及傑思‧愛德威集團營運長劉怡伶(右下)、黃加藍共益事業永續長黃鼎翎(左上)。

黃加藍共益事業永續長黃鼎翎表示，依據多年輔導非營利組織的經驗下，發現公益組織對永續議題與行銷倡議的學習資源不足，期望加速公益組織的學習能量與影響力，在不斷積極整合社會資源的契機下，終於成立了這個公益平台；目前這個平台的規劃包括有以下單元：「十分好事」將提供會員免費公益新聞資訊的發佈、「十分好聞」提供《永續未來式》自媒體的平台服務網絡與渠道、「十分好學」是專任講師的每月行銷課程教學，會員均可加入學習、「十分好問」免費提供行銷及法律諮詢服務申請、「十分好募」提供公益組織義賣或募款等訊息的發布管道、「十分好康」則是行銷夥伴或企業可提供的免費資源專區，以及「十分好案」由專業人士解析行銷公關的成功案例。期待能透過此多元平台協助非營利組織爭取對企業、政府等多元利害關係人的正向溝通，更期待社會大眾能貢獻更多資源挹注，以強化非營利組織更大的社會正向價值。

「十分好公益平台」的成立，首先要特別感謝教育平台的第一屆講師群，除了黃加藍共益事業的永續長黃鼎翎，還包括了華人創意教父包益民、台灣邁肯行銷傳播集團董事長暨執行長張志浩、傑思‧愛德威集團營運長劉怡伶、中華品牌再造協會榮譽理事長王福闓、台灣公益團體自律聯盟秘書長沈怡如等人，加入行銷課程的榮譽講師，將每月錄播教學影音，提供會員計畫性的學習，更有許多經典案例的分析，循序引導非營利組織成員討論學習。

▲摩菲爾廣告公益贊助台北捷運西門站高達36個廣告版位，讓非營利組織會員能免費申請使用。

最難得的是「十分好康」這個單元的成立之初，就邀請到摩菲爾廣告提供了台北捷運-西門站高達36個公益版位的大力襄助。據摩菲爾廣告的創辦人謝卓燁表示，今年度提供的板位選擇每月進出人次高達283萬人以上的西門站，公益版位更涵蓋了B1大廳層的直式燈箱，全年贊助高達1,260萬，36個公益版位可供非營利組織經審核申請，希望能貢獻摩菲爾廣告及個人的一己之力，與大家一起做好事，成就善良的社會。

此外，黃加藍共益事業更與常理法律事務所聯手公益諮詢服務，每月提供免費的專業諮詢服務，解決專業問題的需求。十分好公益平台尤其感謝SMART GUY CO., LTD.企業對本平台架設的初期贊助，透過企業的支持才讓十分好公益平台順利跨出第一步，期盼未來有更多的企業能夠共襄盛舉，讓公益的種子萌芽成大樹，愛的循環生生不息。

無論是黃加藍共益事業或是台灣公益團體自律聯盟都一致表示，期待這個「十分好公益平台」能持續協助推動非營利組織的學習量能與強化社會資源。透過此平台的成立與推廣，包括舉辦論壇、企業與非營利組織的媒合活動、公益行銷獎項等，提高大眾對永續議題與行銷倡議力的更深認識與關注，有助於ESG永續目標的社會長期影響，建立全民永續共識。

「影響有影響力的人，幫助好人做好事」，十分好公益平台期待成為非營利組織的最佳公益夥伴，未來亦將針對SDGs17永續目標，將邀請更多國內專業權威顧問進行有效的顧問輔導，共同研議永續發展的各項執行方法，幫助有影響力的非營利組織成員與企業，讓一加一的力量大於二，積極發揮ESG的共益社會影響力，共創公益永續的美好未來。