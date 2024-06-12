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大陸 大陸焦點 特派現場

台團客在陸被留置　國台辦：不違法就「不必有顧慮」

▲▼ 國台辦新聞發言人陳斌華0612。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

兩岸旅遊開放仍不明朗，台灣赴陸旅行團一名團員近日更傳出遭陸方留置，國台辦今（12）早未具體說明情況，而是強調只要不從事違法犯罪，台胞往來大陸完全不必有任何顧慮。針對福建赴馬祖踩線團一事，國台辦則指出，出發日期確定後會通知台方，大陸將按照既定計劃，持續推動交流常態化。

國台辦新聞發言人陳斌華今早在例行記者會上，回應台灣團客被留置一事稱，大陸一貫鼓勵支持兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益，將持續為台灣民眾來大陸旅遊創造更好條件，提供更好產品和服務。

陳斌華強調，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸完全不必有任何顧慮，完全可以高高興興來、平平安安回。

陸委會日前表示，有台灣旅行團赴陸旅遊5天4夜，其中一名團員途中被相關機關帶走留置和調查，直到其他團員已返台數日後才遭釋放。據傳，該人員退休前職業較特殊，雖目前已轉至其他單位任職，但仍遭留置調查。

▲延期內容。（圖／福州市旅遊協會）

另外，大陸何時開放福建民眾赴馬祖旅遊，依然未有確切時間點，原定6月10日出發的福建赴馬祖踩線團，日前臨時喊卡延期，傳出涉及政治面問題。

對此，陳斌華今早回應稱，由於今年福州市在端午節期間將舉辦重要節慶活動，該活動日期與福州旅遊協會考察團的原計劃行程衝突，故決定赴馬祖考察活動延期舉行。

陳斌華指出，踩線團出發的具體日期確定後會通知台方，「我們一貫支持包括兩岸旅遊在內的兩岸各領域交流合作，樂觀其成」。

陳斌華強調，大陸旅遊事務主管部門已於4月28日宣佈有關安排。目前，相關準備工作有序推進，大陸將按照既定計劃，持續推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。

至於台灣方面未解除6月1日赴陸旅遊「禁團令」，陳斌華批評民進黨罔顧民意和台灣業界訴求，拒絕解除「禁團令」，是在粗暴剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣旅遊業界的利益，不得人心，必遭反噬。

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