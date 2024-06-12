辦公桌水壺有怪味！　竟是男同事「拿它自慰」還射精在裡面

▲放在辦公室的水壺出現怪味，竟是被男同事拿來自慰。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙奧委會（Spanish Olympic Committee）辦公室2名女保全從去年11月開始，發現自己的水壺時常被放在不同位子，而且裡面的水總是有一股奇怪的味道，結果近幾周辦公室為了調查一起竊案，調閱監視器後竟意外發現，原來是另外一名67歲的男保全，朝著她們兩個的水壺自慰，甚至射精在裡面。

根據《每日郵報》報導，西班牙奧委會辦公室2名39歲、22歲的女保全指出，她們從去年11月開始發現自己的水壺時常被放在不同位子，而且裡面的水總是有一股奇怪的味道，所以開始懷疑有人亂動自己的東西。

沒想到事情真相在近幾周才曝光，當時辦公室人員在調查一起竊盜案，所以其他保全就調閱了辦公室內的監視器，結果發現另一名67歲的男保全竟對著2人的水壺自慰，甚至射精在裡面。

曝光的監視器畫面顯示，男子趁著夜班時，跑到辦公室外手淫，並射精在2名女同事放在辦公室的水壺裡。西班牙奧委會得知真相後，立刻將男子開除，接著將一切真相告訴女同事，而2名女同事也決定報警。

這名男保全供稱，由於和他一起在該處工作16年的妻子受到這2名女同事霸凌，所以他決定下手替妻子復仇。不過，妻子向警方表示，她對此毫不知情。

警方共查到至少6段男子對著水壺自慰的檔案，目前已依違反道德操守和性騷擾罪名將男子逮捕。