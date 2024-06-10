北市東區醉男砍人！嗆「看三小」抽長刀逞凶　身上還有狼牙棒

記者張君豪／台北報導

6月9日4時30分有民眾報案，北市敦化南路一段一帶有打架糾紛，轄區大安警方出動線上警力到場，在場為甲方李男（30歲）、曹男（22歲）、傅男（18歲）及乙方陳男（32歲）、林男（31歲）酒後糾紛，警方到場時見雙方情緒激動，便以優勢警力控制現場，並在周邊發現刀械一把、膠質狼牙棍棒一支、辣椒水一瓶等證物，將在場5名涉案人員帶返所釐清。

▲忠孝東路敦化南路口發生男子持刀攻擊路人事件，優勢警力逮捕持刀李男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



在場人員多指證：包含40公分長刀、狼牙棒、辣椒水都是李男所攜帶，警方調查發現持刀傷人的李男是餐飲從業人員，他辯稱是自衛才會在背包攜帶這麼多刀械武器，傷者陳男陣營則控訴，他們剛從忠孝東路、敦化南路口某酒吧喝酒消費完、在路邊休息，便遭李男出言挑釁「你們是在看三小！」雙方爆發肢體衝突，李男隨即抽刀傷人，陳男頭部右耳有刀傷、耳朵被刀子刺穿。大安警方獲報後出動快打部隊，警員在場持槍警戒，李男見警方到場還不願配合趴下，經警方持槍喝令配合，才順利將他逮捕。





警方調查，雙方互不相識，因李男酒醉持刀械、狼牙棒要攻擊陳男，陳男認無故被挑釁還手，雙方大打出手，導致陳男頭部、右耳有穿刺傷劃傷等，警詢後將李男依涉嫌犯《刑法》殺人未遂、恐嚇、傷害罪移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾無正當理由切勿攜帶殺傷力器械及危險物品，另警方將針對轄內飲酒處所加強臨檢盤查，防制暴力事件、維護社會安全秩序。





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