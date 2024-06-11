青鳥行動手機定位案　北檢「他字案證人」傳喚王義川出庭

▲王義川因提出手機定位比群眾身分的說法，以證人身分到台北地檢署出庭說明。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前爆料，可透過手機訊號定位分析，比對上個月在立法院外參與「青鳥行動」的群眾年齡層，與先前的群眾運動成員沒有重疊，台北地檢署主動簽分他字案調查有無違反《通保法》外，新黨也告發王義川涉嫌違反《個資法》，檢察官11日下午首度以證人身分傳喚王義川，釐清他當時所述內容以及資訊來源，庭訊約半小時結束。

王義川5月27日在三立電視台的「新台灣加油」節目中爆料，表示透過手機訊號定位，分析當周在青島東路周遭，抗議《立院職權行使法》修法的陳抗群眾年齡，與之前太陽花學運群眾沒有重疊。

事後在野陣營質疑政府監控人民，王義川曾解釋「手機信令資料分析方法」，是商業活動調查的基本方法，新北耶誕城也是以此進行大數據分析，如果不懂，可以問一下新北市交通局，並稱台灣燈會也是如此。

但新北市府表示所取得的資料沒有個人資料，三大電信公司也陸續澄清，表示所提供的相關資訊都已經做去識別化處理，台北地檢署5月29日分案交由檢肅黑金專組檢察官偵辦，陸續向相關單位調閱資料，並首度以證人身分傳喚王義川到庭說明。