80歲老婦克服帕金森氏症困境　內生性幹細胞療法助力

▲盧炳昇醫師指出，再生醫療是藉由幹細胞活化，是未來新治療模式。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一名80歲老婦人，因患有帕金森氏症，肌肉神經退化嚴重，身體不時抽痛，手腳在運作時如機器齒輪喀喀喀緩慢，讓她苦不堪言，家人帶她求助醫師，經「內生性幹細胞療法」－注射白血球生長激素(G-CSF)，刺激骨髓幹細胞活化修復受損細胞，經2個月療程後，擺脫輪椅，就連腰酸背痛也減輕很多，讓她期待接下來療程，能盡快恢復健康。

聯新國際醫院功能與再生醫學中心主任盧炳昇醫師表示，本月4日甫通過的再生醫療雙法，象徵醫療邁入新的里程。帕金森氏症患者因為腦神經控制肌肉的路徑出問題，就像電線斷了，控制力很差，不僅行動緩慢，且需要很用力才能動作，四肢難以隨心所欲施展，像是一部老車快要熄火，但這不是手腳的神經或肌肉無力，而是因為最上游的腦神經控制力較差。

採取對策是藉由「內生性幹細胞療法」，經由白血球生長激素注射劑刺激骨髓細胞，讓受損細胞增生、活化，達到自癒目的。

盧炳昇說明，老婦人因肌肉僵硬，無法輕鬆運用四肢，須更用力彎曲手臂，猶如齒輪不順喀喀喀，醫學上稱為「齒輪樣的僵硬」，其實是腦神經受損所致。盧炳昇為老婦人設計半年6次的內生性幹細胞療法，經過了2個月療程，明顯改善酸痛，能坐直、不再疼痛，且看得更清楚了，讓她又可以自在行動。

盧炳昇指出，再生醫學即是利用細胞製劑或靜脈營養支持，修補受損細胞、組織、器官，幫助人體恢復運作功能，改善疾病或老化造成影響。它應用的範圍相當廣泛，相關治療技術包括PRP注射治療、PLT凍晶修復、幹細胞療法、細胞治療。

可治療範圍包括帕金森氏症、脊隨神經受損、膝關節軟骨退化、慢性皮膚缺損、肝硬化、糖尿病等。明年也將展開慢性腦中風的幹細胞治療人體試驗，未來也視法規的開放，發展異體培養的幹細胞製劑等，擴大適應症，造福更多人群。