藍白卡再生醫療法「先處理傅崐萁提案」　邱議瑩痛斥：良心在哪？

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院程序委員會14日討論院會議程時，綠營提案增列攸關病患權益的再生醫療雙法，內容包含藍綠白三黨立委及行政院版，卻遭國民黨、民眾黨擋下。對此，民進黨團今（16日）批評，沒有良知的政客，連「再生醫療法」都需要靠邊站，拿什麼跟國人謝罪？曾罹患癌症的綠委邱議瑩也痛批，洪孟楷連召委是誰都可以認錯，立院每天被你們拿來玩政治，「救人的法案都要擋，洪孟楷、傅崐萁良心在哪裡！」

民進黨團幹事長吳思瑤表示，週二程序委員會中，藍白聯手決定週五院會議程，517至關重大，這是傅崐萁跟黃國昌表定表決大戰d-day，強行要在520前輾壓、傅崐萁跟黃國昌要給賴清德跟卓榮泰一點顏色瞧瞧，517表決大戰100％是政治攻防。

吳思瑤指出，當天國會改革法案只有藍白版，民進黨版被丟包、無法併案審查，第二是總統國情報告安排，完全是劍指新政府的政治性議案，第三、傅崐萁的錢坑法案，有關花東交通建設，這幾案都是高度政治性爭議、針對性且選擇性政治攻防議案，卻犧牲民生法案及攸關健康的醫療法案，也就是再生醫療法。

吳思瑤痛批，國民黨跟民眾黨就是沒有良知的政客，「再生醫療法」經過充分討論、匯聚共識，朝野都認為不需經協商可逕赴三讀，這樣的法案需要靠邊站，排在國會擴權法案跟傅崐萁錢坑法案後面，藍白不甩救命法案，民進黨團認為孰可忍、孰不可忍，共同批判昧於良知的政客，就是傅崐萁跟黃國昌，拿什麼跟國人謝罪？

而民進黨立委邱議瑩過去曾經是癌症患者，她表示，抗癌成功後，作為立委投入再生醫療區塊的研究跟法案推動，相關法案推動自己是立院內最用心一個，從2018年特管辦法實施後，當時就有推動相關修法，但當時大家對於再生醫療跟細胞治療沒有太多理解，所以未能完成修法程序。

邱議瑩指出，推動過程中，自己不止一次談到這是一生職志，在黃秀芳召集下，上禮拜完成修法甚至不需協商，這不只對癌症病人、膝關節退化、心臟破損、皮膚缺陷燒燙傷、帕金森氏症患者有幫助，這樣的救人法案，居然比不過傅崐萁的國會三法。

對於國民黨團秘書長洪孟楷昨天開記者會稱，只有國民黨籍召委王育敏負責任排審。邱議瑩也秀出委員會照片，當時召委為民進黨籍黃秀芳，邱直言，黃秀芳長得像王育敏嗎？公報也很清楚寫排審召委是黃秀芳，洪孟楷從頭到尾沒有出現，連召委是誰都不知道還胡扯，還要人家拜託你、求你才願意排進去，還要先處理傅崐萁大委員案子為優先。

對於洪孟楷指責，民進黨國會多數時為何不通過？邱議瑩表示，當時希望藉由協商、共識取得大家對案子的認同，而不是像現在這樣強行惡霸方式通過法案，若要這樣自己何必苦苦推動三屆？2018年就能強度關山，為何要努力這麼久？「立院有很多法案無關政治，是救人、幫助人的地方，你們良心在哪裡？每天被你們拿來玩政治，救人的法案都要擋，洪孟楷、傅崐萁良心在哪裡！」

民進黨立委黃秀芳也表示，「再生醫療法」跟「再生醫療製劑條例」草案歷經兩天條文審查，完全都沒有保留也不需要交付協商，所有朝野努力審查下完成共識，相關法案除了有院版外，各黨立委也都有提出自己的版本，經歷大家充分討論，相信這法案對所有民眾有利，國民黨連這都要擋，這都能擋還有什麼事不能做？呼籲國民黨立委，這一案大家都有共識，不要為了錢坑法案強行卡關、置之不理。