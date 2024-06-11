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社會 社會焦點 保障人權

陸船闖淡水關鍵時序曝　八里守望哨「30分鐘辨識空檔」出包

▲▼ 海巡署副署長張慶欽。（圖／攝影中心攝）

▲海巡署副署長謝慶欽。（圖／攝影中心攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

一名曾任海軍艦艇艇長的60歲陸籍阮姓男子，9日自福建省駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，宣稱是為了「投奔自由」，但也引發軍事意圖臆測。今（11）日海巡署副署長謝慶欽於記者會還原9點44分雷達鎖定、一直到11點10分安檢人員岸邊登艇的過程，強調10點20分辨識出不是我國漁船後，到11點10分的這30分鐘，的確是有疏失，對海巡署北部分署長廖德聖、到安檢所雷操手等10人，處以申誡到記過處分。

謝慶欽在記者會上表示，根據調查，阮男駕駛的快艇航行大概260公里，從西北往東南朝淡水方向前進，現場看沒有吊掛船舶等設備，從船上的油桶以及設備研判是直接航行到淡水，還要進一步調查。關於疏失部分，關鍵在兩個點，9日早上9點44分，雷達在6海浬監控鎖定，依規定3海浬辨識小艇，「但我們在6海浬就辨識到了，並沒有漏失，現場有57艘各種船舶，由航跡圖看都是外往內航行，雷操手第一時間認為是正常返航的我國籍漁船，所以通報安檢所岸際巡邏，10點20分八里守望哨辨識出不是我國漁船，這時還是用監控沒有立即派艇攔檢，11點10分該船靠到淡水碼頭，中間有30分的空檔，關於疏失也召開考績會追究。」

謝慶欽說明，10點20分八里守望哨目視非我國籍漁船，認為是要進港所以持續監控，到進港之後，11點10分安檢所就在岸上等，所以發動檢查逮捕移送法辦，中間是有30分鐘的時間，這部分相關人員確有疏失，今早召開考績評議會後，將對海巡署北部分署長廖德聖、到安檢所雷操手等10人，處以申誡到記過處分。

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