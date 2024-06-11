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蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰：問完已讀就好！原因驚呆萬人

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲蝦皮賣家呼籲，對話框別再說謝謝了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「問完問題可以直接已讀，沒關係的！」一名女網友在蝦皮經營賣場，對於買家問完問題回應謝謝的舉動，反而讓她很困擾，「有時候300則聊聊就有一半都是要回覆謝謝」，最重要的是，沒有在時間內再次回應的話，會被扣聊天率。引發萬人驚呼，「原來如此，我以後不會再那麼有禮貌了！」

一名網友在《Threads》分享冷知識，她身為賣家來說，建議買家「不要跟賣家說謝謝，或是一直傳貼圖之類的」，因為他們不墊底回覆的話，就會被扣聊聊率。

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原PO無奈說道，感謝買家很有禮貌，但對他們來說其實頗困擾，「有時候300則聊聊就有一半都是要回覆謝謝！」

原PO也有苦難言解釋，「現在真的很容易聊聊過期就要被扣分...嗚嗚，問完問題可以直接已讀，沒關係的。」

該文引發1.3萬網友按讚，「真的長知識，想說為什麼賣家都喜歡一直回，原來這樣沒有回也要被扣聊聊率」、「我就是那個都會回謝謝的買家，完全沒想到有這個機制」、「瞭解，學到一個冷知識」、「原來如此，我以後不會再那麼有禮貌了」、「抱歉～之前都覺得我自己墊底才是一種禮貌」。

過來人秒懂回應，「這個扣分機制超煩，我是賣家也是買家，因為知道會扣分，所以我買東西收到訊息大多都已讀，現在聊聊分數被扣到57%」、「問了不回個謝謝，被小賣家酸沒有禮貌，講了謝謝，又變成大賣家的麻煩」。

根據蝦提規定，「若想要提升聊聊回應率，建議可於12小時內回覆所有聊聊訊息（包含回覆出價、貼圖）」；若在12小時沒有回覆，或是12小時後才回覆，都將視為延遲回覆，這將降低聊聊回應率。

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