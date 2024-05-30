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首創終身免費維修、善用蝦皮工具　雨傘王抓緊顧客的心帶動業績4倍翻漲

▲▼雨傘王,終身免費維修,蝦皮,陳慶鴻。（圖／業者提供）

▲雨傘王因應品牌使命「終身為你遮陽擋雨」，首創業界推出終身免費維修服務。（圖／蝦皮購物，下同）

消費中心／綜合報導

「雨傘王恆久遠，一把永留傳。」這段致敬經典鑽石廣告的標語，來自專業連鎖雨具品牌「雨傘王」的官網文案，精準反映出品牌自第一把主力傘款「自動無敵傘」於2007年上市至今，對於產品品質的高度堅持與把關，也呼應雨傘王在「終身為你遮陽擋雨」的品牌使命下，首創業界推出的終身免費維修服務。

負責電商市場銷售事宜的雨傘王總經理特助楊淑芬分享，創辦人陳慶鴻原是無心插柳，單純想解決顧客的問題，因此酌收零件費用幫忙修傘，未料愈做愈有心得，甚至吸引客人拿著其他品牌的雨傘上門，促使陳慶鴻開始培養專業維修團隊，並在2014 年推出終身免費維修「BigRed系列」，讓消費者能在全台灣的雨傘王門市享受維修服務，「鼓勵維修、取代拋棄」的業界創舉，與消費者建立起持續不間斷的關係，在競爭激烈的市場中撐起一片天。

▲▼雨傘王,終身免費維修,蝦皮,陳慶鴻。（圖／業者提供）

依平台客群優勢量身制定經營策略　雨傘王活用蝦皮聊聊優化顧客體驗創業績漲4倍

從線上市場發跡，陸續布局實體店面的雨傘王，為拓展更多元、更廣大的客群，於2016年開始布局電商市場，初期策略是哪裡有人哪裡去，幾乎所有平台都能看見他們的身影。隨著品牌日益茁壯，為更有效運用資源，雨傘王在熟悉不同平台各自的客群定位和特色優勢後，逐步調整策略，從原先布局十多個電商平台，收斂至鎖定前幾大平台，而其中蝦皮購物因匯集眾多年輕用戶，且擁有密集且豐富行銷活動，因此被雨傘王視為接觸多元客群、創造業績突破的利器。

儘管網路購物無法與消費者面對面互動，但是楊淑芬認為，從商品品質、購物流程到售後服務，每一個接觸點其實都是打造顧客體驗的關鍵。看準蝦皮購物快速成長的趨勢，雨傘王加入蝦皮購物後一步步成立專責團隊，規劃符合蝦皮購物客群的經營模式，從整合庫存及物流管理系統，確保即時處理訂單和寄送商品開始，到強化客服團隊，利用蝦皮購物「聊聊功能」積極回應用戶關於商品使用技巧、維修保養和退換貨等提問；增加互動之餘，甚至還主動推薦商品，或是將顧客回饋轉化為商品優化的靈感。2023年對比2021年，雨傘王於蝦皮購物官方商城的全年業績已成長4倍。

緊抓蝦皮月月造節極大化流量　搭配限時特賣、提前推播宣傳催出業績翻倍成長

楊淑芬指出，蝦皮購物提供透明的數據分析工具，有助品牌掌握消費者的購買行為與偏好，藉以優化商品組合、調整價格策略。例如，他們觀察到蝦皮購物的客群普遍追求高CP值，團隊在規劃促銷活動時便活用平台多元行銷工具，以「關注禮」和「新客優惠券」的微幅折扣提升購買意願，吸引新客上門；或是利用「加價購」鼓勵購買折疊傘的消費者以優惠價格入手雨傘收納包，提升整體客單價。

▲▼雨傘王,終身免費維修,蝦皮,陳慶鴻。（圖／業者提供）

而實體店面客源多半來自雨天，在無晴雨之分的線上市場，雨傘王也發展出一套圈客心法。瞄準蝦皮購物客群價格敏感度高的特性，雨傘王鎖定每個月的三大例行優惠：月月盛典、18號會員日、25號商城狂購節，在平台湧入大量人流的黃金時刻，善用「限時特賣」集中宣傳主力商品，帶動人流進入雨傘王於蝦皮商城的官方旗艦店。「客人都知道檔期活動一定要進店購買」，業績成長幅度以今年4月對比去年，明顯提升111%，若遇到618、雙11等電商傳統大檔，雨傘王還會加碼提前一至兩天推播宣傳，配合主題活動推出主打商品，去年雙618雨傘王便創下較平日成長超過8倍的亮眼成績。

▲▼雨傘王,終身免費維修,蝦皮,陳慶鴻。（圖／業者提供）

直播互動、積極拓點、研發新品三管齊下　抓牢每個接觸客人的機會

加入蝦皮購物邁入第九年，向來積極跟進平台策略、勇於嘗試各項行銷工具的雨傘王也搭上蝦皮直播列車。楊淑芬分析，直播的即時互動特性能有效展示商品優勢、增加曝光，直播結束後的影片也能成為商品演示的素材，持續觸及觀看用戶，累積長期效益。雨傘王前年參與蝦導播後迅速漲粉，平均當月最高帶進1,500個粉絲，今年開始更自行開播，由自家主持人親自向用戶展示產品，希望透過近距離互動強化顧客忠誠度及品牌好感度。

▲▼雨傘王,終身免費維修,蝦皮,陳慶鴻。（圖／業者提供）

藉由線上經營蝦皮商城，雨傘王讓更多人認識其產品及品牌精神，近年，也加快布局實體店鋪的速度，目前全台累計34 間門市，並以此為基礎推出跨店租借雨傘服務，不僅提升顧客體驗，也讓更多人有機會使用產品。在產品研發上，則從顧客需求出發，仔細拆解各種使用情境，陸續設計出更多經典傘款，例如： 不到100公克的「極度輕」系列、讓傘內有感降溫12℃的「太扁」、「極輕輕」系列，或是適合給家中易弄丟雨傘的孩童使用的高CP值無維修「BigPurple系列」，更積極嘗試與跨領域品牌合作，盡可能挖掘出更多潛在客群、拓展市場影響力。此外，雨傘王也開始研發以環保材質製成的雨傘，期許朝著「終身為你遮陽擋雨」的品牌使命全力以赴的同時，能為永續發展盡一份心。

▲▼雨傘王,終身免費維修,蝦皮,陳慶鴻。（圖／業者提供）

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