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超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲新人常把「啥」掛嘴邊，結果惹怒主管。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人對主管說話，會特別小心用詞！一名女網友透露，最近遇到一位有禮貌的新人，「但他就是有些用詞很奇怪」，常常說疑問句「啥」，讓原PO覺得很不得體。某天，新人又說這個字，瞬間惹怒他的主管。文章曝光後，有人還說「遇過主管在意下屬和她說話時沒有用『您』」。

一名女網友在Dcard表示，最近來了一位新人，常把謝謝掛嘴邊，講話也很有禮貌，但有些用詞卻讓原PO難以理解，「常常把『啥』這個字掛嘴邊！」礙於原PO不是主管，因此沒立場去糾正。

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過了幾天後，新人主管要他參加某個活動，結果新人反射性詢問，「那是啥？」結果主管終於受不了，回應「可以不要把『啥』這個字掛嘴邊嗎？」當下氣氛爆尷尬。

對此，原PO自認「這樣看來我的感覺是對的，在職場上這樣回話真的不是很得體」，因此也好奇拋問，「還有哪些話在職場上也是不適合出現的呢？」

底下網友熱議，「我不知道合不合適，我個人是很討厭：你知道我意思嗎」、「遇過主管在意下屬和她說話時沒有用『您』」、「很蝦欸、賀～、喔～」。原PO也回應，確實很多主管會在意屬下說話有沒有用「您」，其他網友則直呼「這樣很有距離感耶！」

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關鍵字：

主管新人用詞得體禮貌

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