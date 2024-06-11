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「瘦瘦針」爆紅！她打完狂吐1個月「食道裂出血」　驚悚畫面曝

▲▼ 。（圖／）

▲女子疑似打了「瘦瘦針」後出現併發症。（圖／翻攝自姜冠宇醫師臉書）

圖文／CTWANT

最近風靡市場的「瘦瘦針」除了可以穩定血糖，減重效果也很顯著。不過，整合醫學專科醫師姜冠宇最近遇到1名女患者，對方疑似打了「瘦瘦針」後出現併發症，嚴重嘔吐持續了1個月，不僅吐到胃疝脫，食道也裂開出血，無法吃東西、脫水，連續就醫都很難改善，提醒使用者多覺察自己的身體症狀。

姜冠宇醫師今（11日）在臉書粉專透露，瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）作為腸泌素類藥物，主要作用機制是促進胰島素分泌、抑制昇糖素、減緩胃排空，及抑制食慾，除了可以穩定血糖之外，減重效果確實很顯著，「但是因為使用者越來越多，我自己也收到疑似併發症的病人了」。

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醫師提到，該名患者並非為了減重施打瘦瘦針，而是為了控制血糖才嘗試腸泌素治療，也沒有過量使用，不料施打2、3次後，對方疑似出現併發症，連續1個月嚴重嘔吐，導致胃疝脫、食道裂出血，平時幾乎無法吃東西，進而引發脫水，連續就醫都很難改善，且第一線可能在不清楚病患用藥狀況下採制酸劑治療，加劇嘔吐症狀。

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▲女子打完「瘦瘦針」後，嚴重嘔吐持續了1個月，且食道裂出血，已無法吃東西。（圖／翻攝自姜冠宇醫師臉書）

醫師提到，該名患者並非為了減重施打瘦瘦針，而是為了控制血糖才嘗試腸泌素治療，也沒有過量使用，不料施打2、3次後，對方疑似出現併發症，連續1個月嚴重嘔吐，導致胃疝脫、食道裂出血，平時幾乎無法吃東西，進而引發脫水，連續就醫都很難改善，且第一線可能在不清楚病患用藥狀況下採制酸劑治療，加劇嘔吐症狀。

醫師強調，自己只是善意提醒使用者多覺察自己的身體症狀，噁心、嘔吐也不是絕對嚴重症狀，若治療初期輕微者，如果適應，其實後期可以改善，該患者也可能屬於較為特殊的個案，停藥許久重複治療還是越來越嚴重，需要專家跨團隊來共同評估。

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