陸主張：對福島核污水排海設立「長期國際監督」

▲福島第一核電廠。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸常駐國際原子能機構代表李松7日在機構理事會上發言，闡述中方在日本福島核污染水排海問題的主張，他強調，中方主張對日方排海行徑實施嚴格獨立有效的長期國際監督。

李松提到，儘管日方千方百計地為排海行徑辯解，強調所謂「處理水」的安全性，但迄今也未能對福島核污染水淨化裝置的長期可靠性、現行監測安排的全面有效性、排放對環境影響不確定性等關切作出令人信服的交代，「東京電力公司缺乏誠信、管理混亂、事故頻出，日政府監管不力的情況，進一步凸顯針對福島核污染水排海建立長期國際監督監測機制的重要性和緊迫性。」

李松指出，去年以來，中國從對海洋環境、人類健康和中國民眾高度負責的立場出發，旗幟鮮明地主張建立長期國際監督監測機制，以確保日方排海行徑不對海洋環境和人類健康造成長期威脅和損害，「這樣的國際監督不會取代日本政府的監管責任，以及日方核電運營部門的監測責任，而是在此基礎上，對日方實施嚴格、獨立、有效的國際監督，從而構成針對福島核污染水排海完整有效、長期可信的國際監督監測安排。」

李松強調，只有通過這樣的安排，才能從根本上扭轉福島核事故及核污染水排海對核能核電安全造成的嚴重擔憂、誤解和恐慌，才能有效化解包括中國在內重要利益攸關國家民眾對日方排海的嚴重關切，「這樣的安排有利於進一步加強機構在國際核安全領域的權威地位和作用，也符合日本和日本人民的根本利益。」

李松說，中方本著科學、負責的態度，積極支持對日長期國際監督監測安排，並結合實際情況和需要，圍繞進一步加強國際監測與日方開展政治和專家層面的溝通，「希望日方進一步拿出誠意和建設性態度，認真對待國內外正當合理關切，切實履行自身責任和義務，與中方、機構和國際社會一道，形成更加有效的監測措施，確保福島核污染水排海不對海洋和人類造成長期危害。」