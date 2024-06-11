桃捷全線飲水機緊急停用原因曝　竟是由「無照」人員採驗水質

▲桃捷全線飲水機暫停使用，引發員工恐慌，桃捷說明原因了。（圖／翻攝桃園捷運官網）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園機場捷運全線22站(含青埔、蘆竹機廠)共計97台8日起突然暫停使用，引發民眾、員工恐慌。對此，桃捷公司今出面說明表示，飲水機保養廠商在水質取樣時，採驗人員依規定須有相關證照才能進行採驗，但採驗人員卻無證照，違反了「飲用水管理條例第12條第2項」規定。對此，桃捷立即進行相關後續補救措施，並主動更換每一個車站一台飲水機5道濾芯。

桃捷公司說明表示，6日因接獲民眾檢舉，稱公司委託檢驗飲水機水質廠商的採樣過程疑似有瑕疵，桃捷公司立即進行內部調查，了解廠商履約是否按照法規執行。

經查後，桃捷公司發現，在水質採樣過程中，飲水機保養廠商的採驗人員依規須有相關證照才能進行採驗工作，但採驗人員卻無證照，違反「飲用水管理條例第12條第2項」規定，水質採樣必須由中央核准之檢驗測定機構才能進行取樣。

對此，桃捷公司立即進行相關補救措施，除了桃園市環保局協助抽驗11個車站的水質之外，公司也立即請公正第三方進行全面的採檢。另外，為了提供更安全的飲水服務，桃捷公司也主動更換每一個車站一台飲水機5道濾芯，讓飲水機符合飲用條件，使旅客能得到飲用水的服務。