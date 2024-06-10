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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大媽霸鄰居車位3年　鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

▲陸大媽佔鄰居車位3年，車位賣出後竟質問鄰居，「我們車停哪？」。（圖／翻攝網易新聞）

▲陸大媽佔鄰居車位3年，車位賣出後竟質問鄰居，「我們車停哪？」。（示意圖／翻攝網易新聞，下同）

文／香港01

佔了便宜還反過來責備他人，實在令人無言！大陸1名大媽「借用」鄰居車位3年，一直沒有交租也不願歸還，只在鄰居表示不滿時給了1000元人民幣（約4475元新台幣）「感謝費」。鄰居後來將車位賣給他人，大媽竟怒上門責備該交易對她造成不便，反問，「讓我們車停在哪？」

同類事件竟非孤例，1名內地網友亦表示有相似遭遇，在好心把車位暫借給鄰居後，竟然成了反目成仇的導火索，令人慨嘆不已。

▲陸大媽佔鄰居車位3年，車位賣出後竟質問鄰居，「我們車停哪？」。（圖／翻攝網易新聞）

綜合陸媒報道，河北1名張姓女子早年與丈夫買樓時，特意加錢在住所地下停車場買了個車位，打算方便兒子停車用，不過隨着兒子搬離住所，車位就閒置了。由於當年買樓時用車的住戶不多，張女士不需加太多錢就可以加購車位，但如今開車的住戶多了，後搬進去的住戶難覓車位，例如，張女士的鄰居孫大媽（化名）一家，就需要把車停在室外。

張女士與孫大媽相熟後聊起車位問題，孫大媽得知對方有車位閒置，即時問她可否借用停車。張女士以為對方只是暫時借用一下，本着鄰居之間守望相助就同意了。沒想到，孫大媽卻把車位當成自己的，一停就是3年。

起初，孫大媽每次見到張女士還總會說些感激的話，但雙方漸漸卻少了來往，張女士見孫大媽3年來不曾交租也不歸還車位，於是與她商討車位事宜，孫大媽於是支付了1000元（人民幣，下同）「感謝費」，卻不曾提及租金。

▲陸大媽佔鄰居車位3年，車位賣出後竟質問鄰居，「我們車停哪？」。（圖／翻攝網易新聞）

張女士因兒子籌備婚禮急需用錢，決定將車位賣給其他鄰居。不過，她卻忘了通知仍佔用車位的孫大媽，孫大媽突然發現「被別人停走停車位」，上門質問張女士為何未有與她商量就賣出車位，更反問，「讓我們車停在哪？」。

孫大媽表示她已給過感謝費，並非無償使用，故張女士不應私下賣出車位，且如今造成她生活不便，要求張女士退還費用。張女士認為，孫大媽所付為她租用車位的錢，拒絕歸還，「你停了3年只給1000元，還好意思說？」，並堅稱車位為其個人財產，有出售權利，雙方爭持不下，決定訴諸法律。

這起事件早於2023年便開始在抖音及微博上廣傳，隨著事件流傳，地點與人物均有變動，目前仍未能找到「張女士與孫大媽車位爭議事件」的結果。

無獨有偶，2023年9月，1名住在昆明的女網友亦在抖音分享相關遭遇，稱3年多前將閒置車位借給同村的人，打算幫一下鄰居，等對方買到車位後再取回來，沒想到對方停了數年也沒有歸還的想法。

對方年齡與她奶奶一樣，都是長輩，他們也不好計較。樓主見對方之後去了其他城市工作，就決定把車位租給他人，沒想到，該鄰居有天回昆明辦事發現車位沒了，竟致電斥責她，她無奈表示，「沒想到車位給他家用了幾年，還變成仇人了。」

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