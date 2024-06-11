Siri超進化！蘋果AI「Apple Intelligence」完整功能介紹　

記者蘇晟彥／

蘋果 11日凌晨正式公佈旗下個人智慧系統「Apple Intelligence」，在徹底保護用戶隱私下，將可以替用戶大幅增加工作效率等，但目前僅能搭載A17 Pro（iPhone 15 Pro以後機種） 、M系列晶片，而蘋果也隨即在官網公布完整直播內容，讓大家一同見證嶄新的「AI時代」。

Apple Intelligence為一款適用於 iPhone、iPad 和 Mac 的個人智慧系統，將生成式模型的強大功能與個人情境互相結合，提供極其實用且合乎需求的智慧功能。Apple Intelligence 與 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 深度整合。此功能充分利用 Apple 晶片的強大實力，從而理解並建立語言和圖片、在各種 App 中採取動作，並根據個人情境來簡化及加速日常任務處理。透過「Private Cloud Compute」，Apple 為 AI 的隱私性訂定全新標準，而且不管是裝置端處理過程，或在專屬的 Apple 晶片伺服器上所運行的更大、以伺服器為基礎的模型，皆能靈活展現其運算能力。

Apple 執行長 Tim Cook 表示：「我們很高興能夠開啟 Apple 研發創新的新篇章。Apple Intelligence 將徹底改變用戶使用我們產品的方式，並提升我們產品對使用者的幫助。我們獨特的技術將生成式 AI 與使用者的個人資訊結合，並提供真正有用的智慧技術。它可以透過完全隱私且安全的方式取得資訊，協助使用者執行最重要的事情。這是只有 Apple 才能實現的 AI 技術，而我們迫不及待地想讓使用者體驗它的能力了。」

語言理解和創作的全新能力

Apple Intelligence 為使用者開啟強化寫作能力和溝通效率的全新方法。藉由 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中新推出的全系統內建「Writing Tools」，使用者幾乎可以在任何地方進行改寫、校對與文本摘要，包括「郵件」、「備忘錄」、Pages 及第三方 App。

無論是整理課堂筆記、確認部落格文章通順流暢，或是確保電子郵件呈現完美文筆，「Writing Tools」都可以幫助使用者對自己的寫作更有信心。藉由「Rewrite」，Apple Intelligence 讓使用者能夠從他們所書寫的不同版本當中，挑選最適合受眾和當前任務的語氣。「Rewrite」可以協助提供適合不同場合的文字，從精心設計的求職信、到充滿幽默感與創意的派對邀請函都可以。「Proofread」功能可以檢查文法、詞彙選擇和句子結構，並提供修改建議和說明，使用者能校閱或快速接受這些建議。藉由「Summarize」功能，使用者可選取文字，將內容概括成容易理解的段落、重點條列、表格或清單。

用「郵件」處理電子郵件變得前所未有地簡單。「Priority Messages」是收件匣置頂的新區塊，會顯示最緊急的電子郵件，例如當天的晚餐邀請或登機證。在收件匣中，使用者不再只能預覽電子郵件的前幾行文字，而是無須點開郵件就能檢視摘要。針對長郵件串，使用者只須輕點，即可查看相關細節。「Smart Reply」可以提供快速回信的建議內容，並能辨識電子郵件中的提問，確定所有問題都有相應的答覆。

▼「郵件」裡的「Priority Messages」是收件匣置頂的新區塊，會顯示最緊急的電子郵件。



對語言的深度理解也擴展至「通知」功能。「Priority Notifications」會將最重要的內容顯示在堆疊的頂部，而摘要功能可以協助使用者瀏覽冗長或堆疊的通知訊息，並在「鎖定螢幕」上顯示重點資訊，當有聊天群組特別活躍時尤其實用。此外，為了幫助使用者專注於當前的工作，新推出的「Reduce Interruptions」專注模式只會顯示可能需要立即處理的通知，例如幼稚園通知要提早去接小孩的簡訊。

使用者現在可以在「備忘錄」和「電話」App 中錄製、轉錄及摘要音訊內容。當通話期間啟動錄音時，參與者會自動收到通知；通話結束後，Apple Intelligence 便會產出摘要，幫助使用者回顧重點資訊。

「Image Playground」讓溝通和自我表現變得更有趣

Apple Intelligence 提供令人興奮的圖像創作功能，協助使用者以全新方式溝通、表現自我。透過「Image Playground」，使用者可以在幾秒鐘內創作出有趣的圖像，並從動畫、插圖或素描等三種風格中進行挑選。「Image Playground」操作簡單，更直接內建在「訊息」等 App 中。它還可以在指定的 app 中使用，非常適合用來嘗試不同的概念及風格。所有圖像都在裝置端生成，讓使用者可以自由地嘗試各種圖像且不限數量。

透過「Image Playground」，使用者可從主題、服裝、配件和地點等分類裡，挑選一系列概念；輸入描述來定義圖像內容，並從圖庫中挑選某個人，指定他出現在圖像裡，並挑出他們最喜歡的風格。

藉由「訊息」中的「Image Playground」體驗，使用者可以快速為朋友創作有趣的圖像，甚至可以看到與對話有關的個人化建議設計。例如，若使用者正在與一群朋友討論要去健行時，他們就會看到與朋友、目的地和活動相關的建議概念，使圖像創作更快速且更切題。

在「備忘錄」中，使用者可以透過 Apple Pencil 調色板工具中的全新 Image Wand 功能使用「Image Playground」，使筆記更吸睛。潦草的素描可以變成令人喜愛的圖像，使用者甚至可以選擇空白背景，並利用周遭環境來創造圖像。在 Keynote、「無邊記」和 Pages 等 App，以及採用全新 「Image Playground」 API 的第三方 App 中，皆可使用 「Image Playground」。

創作適合任何時刻的 Genmoji

使用者可以創作原創的 Genmoji 來表現自我，並將表情符號帶至全新境界。只要簡單地輸入描述，就能產生專屬的 Genmoji 及其他額外選項。使用者甚至可以根據照片創作朋友和家人的 Genmoji。就像表情符號一樣，Genmoji 可以穿插在文字訊息裡、作為貼圖分享，或用作「點按回應」。



「照片」新功能讓使用者更具掌控力

透過 Apple Intelligence，搜尋照片和影片變得更加便利。使用者可以自然的語言搜尋特定照片，例如輸入「Maya 穿著紮染襯衫滑板」或「臉上貼著貼紙的 Katie」。影片搜尋也變得更強大，能夠在片段中找到特定時刻，讓使用者能夠直接跳到相關段落。此外，新的「Clean Up」可以辨別並移除照片背景中不相干的物品，而不會不小心影響到主體。

透過「回憶」，使用者只需輸入描述，即可創作他們想看的故事。Apple Intelligence 將利用語言和圖像理解，根據描述挑選出最適合的照片和影片，接著依據照片中辨別出來的主題，擬定故事情節和章節，並將它們編排成具備獨特劇情發展的影片。使用者甚至可以從 Apple Music 中取得與回憶相符的歌曲建議。與所有 Apple Intelligence 功能一樣，使用者的照片和影片都保存在裝置上，且不會與 Apple 或任何其他人共享。

▼「照片」裡新的「Clean Up」可以辨別並移除照片背景中不相干的物品，而不會不小心影響到主體。



Siri 進入全新時代

Apple Intelligence 使 Siri 更深度地整合到系統體驗之中。藉由更豐富的語言理解能力，Siri 變得更自然、更配合情境，也更加個人化，能夠簡化並加速日常任務的執行。即便使用者口語不流暢，Siri 也能理解並維持指令脈絡依序處理。此外，使用者還可以對 Siri 打字，並在文字和語音之間切換，以當下最適合的方式與 Siri 進行交流。Siri 也採用全新設計，運作時螢幕邊緣會發出優雅的光芒。

▼現在使用者還可以對 Siri 打字，並在文字和語音之間切換，以當下最適合的方式與 Siri 進行交流。

Siri 現在可以隨時隨地為使用者提供裝置支援，並回答數千個關於如何操作 iPhone、iPad 和 Mac 的問題。使用者可以學習各種知識，例如在「郵件」app 中排程電子郵件，或如何從淺色模式切換至深色模式。

透過螢幕感知，Siri 將能隨時間理解並處理更多 App 中的使用者內容。例如，如果朋友在「訊息」中傳來了一個新地址，使用者可以說：「將這個地址新增到他的聯絡人名片中。」

有了 Apple Intelligence，Siri 將能夠在 Apple 和第三方 App 中執行數百項新動作。例如，使用者可以對 Siri 說：「從我的『閱讀列表』中找出那篇關於蟬的文章」或「將週六烤肉的照片傳送給 Malia 」，Siri 就會處理好。



Siri 將能提供為使用者及其裝置端資訊量身定做的智慧能力。例如，使用者可以對 Siri 說：「播放 Jamie 推薦的 Podcast 」，Siri 就會找到並播放該節目，使用者甚至不用記得對方是在簡訊或電子郵件中推薦的。或是他們可以問 Siri：「媽媽的航班什麼時候降落？」Siri 將找出航班資訊，並與即時航班動態交叉比對後，回答航班抵達時間。

AI 隱私新標準

為了提供實質助益，Apple Intelligence 仰賴著對於個人資訊的深度瞭解，並同時保護使用者隱私。Apple Intelligence 的技術基石是裝置端處理，在其背後的許多模型都完全於裝置端運作。為了執行更複雜且需要更高處理效能的動作，「私有雲運算」將 Apple 裝置的隱私和安全性延展至雲端，以解鎖更多智慧技術。

藉由「私有雲運算」，Apple Intelligence 可以靈活展現其運算能力，並利用更大且以伺服器為基礎的模型來執行更複雜的指令。這些模型在由 Apple 晶片提供支援的伺服器上運行，為 Apple 確保資料永遠不會保留或洩漏奠定基礎。

獨立專家可以檢查在 Apple 晶片伺服器上運行的程式碼以驗證隱私，「 Private Cloud Compute 」以加密方式確保 iPhone、iPad 和 Mac 不會與伺服器通訊，除非其軟體已被公開記錄以供檢查。Apple Intelligence 與「 Private Cloud Compute 」為 AI 隱私訂定了全新標準，解鎖更多使用者可以信任的智慧技術.

ChatGPT 與 Apple 進行跨平台整合

Apple 正在將 ChatGPT 的使用整合進 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 的體驗中，讓使用者無須在工具之間切換，即可運用其專業技術，以及圖像與文件的理解能力。

若有需要時，Siri 可以直接仰賴 ChatGPT 的專業技術。使用者的任何提問、文件或照片在被傳送至 ChatGPT 之前，都將先徵求同意，再由 Siri 直接回答。

此外，ChatGPT 將可在 Apple 的全系統「Writing Tools」中使用，協助使用者撰寫任何文稿。有了「Compose」，使用者還可以利用 ChatGPT 的圖像工具來生成各種風格的圖像，以豐富撰寫內容。

使用 ChatGPT 時可享內建隱私保護，使用者的 IP 位址會被隱藏，而且 OpenAI 也不會記錄指令。ChatGPT 的資料使用政策適用於選擇連結 ChatGPT 帳戶的使用者。

ChatGPT 將於今年稍晚在 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 上推出，並由 GPT-4o 驅動。使用者無須建立帳戶即可免費使用，ChatGPT 訂閱者則可以連結至他們的帳戶，並直接在系統中使用已付費功能。

推出日期

Apple Intelligence 無須額外付費即可使用。測試版將於今年秋季隨著 iOS 18、iPadOS 18 和macOS Sequoia 一併推出，支援英文 (美國)。部分功能、軟體平台和其他語言將在明年陸續推出。Apple Intelligence 將在搭載 M1 及更高階晶片，並且將 Siri 和裝置語言設定為英文 (美國) 的 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 以及 iPad 和 Mac 上提供。

