雙方說法仍兜不攏！　李明賢：是黃國昌詢問「藍咁有可能讓」？

▲國民黨台北市議員李明賢。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

面對2026新北市長選舉，國民黨台北市議員李明賢爆料，民眾黨立委黃國昌詢問他「國民黨有沒有可能讓」，而自己則說「不太可能」；但黃國昌11日早上出面澄清，是李「主動」說別讓民進黨漁翁得利，自已才反問藍會接受比民調嗎？不過，李明賢11日上午10時接受媒體訪問時，一開始仍說明是黃詢問「你們國民黨咁有可能讓？」

針對被爆料詢問國民黨有無可能禮讓新北市長選舉，黃國昌11日上午9時在立院黨團門口受訪時澄清，是下節目後李明賢向他表示，如果這樣下去的話，2026年民進黨在想的又是要漁翁得利，「然後他主動跟我講說，還是要想辦法整合出一組來，我那時候問李明賢的是說，國民黨會接受比民調嗎？然後他跟我回答是當然不會」。

▲民眾黨團總召黃國昌受訪。（圖／記者陳家祥攝）

不過，李明賢11日上午9時45分準備錄《FTNN新聞網》節目前受訪，一開始雙方內容仍兜不攏。李明賢表示，就是要上廁所，當然會閒聊兩句，現在距離2026縣市長選舉還有一段時間，可是因為最近藍白目標人選都浮出檯面，國民黨當然有可能目標人選，包括台北市副市長李四川、立委洪孟楷，甚至是新北市副市長劉和然。

李明賢提及，民眾黨則是黃國昌滿積極活躍在跑地方，私底下碰面會聊天到，而自己建議「是不是有可能兩黨之間採取民調整合方式？不論第一或第二階段。」因為藍軍基層很擔心，藍白之間如果沒整合成功，2026會重蹈2024大選整合失敗的覆徹。

李明賢指出，黃國昌當時就用台語說了一句「你們國民黨咁有可能讓？」，而黃所謂的「讓」是指「有無可能提出整合方案」，自己接下來才說，這還是要兩黨的黨主席談、進一步，「我目前看起來黨中央還沒這規劃，畢竟時程還早。」

只見雙方論調不同步，媒體追問，所以是黃國昌主動探詢嗎？李明賢說，「我們都會互相聊到選舉議題，所以他有主動問到國民黨態度是怎樣、有無可能讓？」但黃所謂的「讓」是指有沒有可能提出一個整合方案，目前大概就是雙方互相探詢而已，但2026新北市長選舉是重要大票倉，需要兩黨主席提出整合方案。

至於當下怎麼回黃國昌？李明賢稱，自己就是用台語回「不可能」，因為對國民黨來講，新北市還是最重要的，黨內目前還是看好李四川，但李四川現在還是台北市副市長，台北市長蔣萬安也說「萬安緊抱、緊抱萬安」，目前還沒鬆口，所以是黨中央要進行整合，或全力只提國民黨人選，都還沒定案。