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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌遭爆「廁所問藍禮讓新北市長」　綠：滿腦政治與權力

▲▼高金素梅 黃國昌 原住民保留地禁伐補償條例 廣泛討論 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌是否投入新北市長選舉動見觀瞻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員李明賢爆料，指民眾黨立委黃國昌日前在廁所問他，「你們國民黨有沒有可能讓（新北市長）？」自己回應說，「不可能，除非用民調整合」，引發網路熱議。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（11日）上午受訪說，滿腦子政治與權力，難怪甘於淪為「傅隨組織」，一人綁架民眾黨，請黃專心上廁所吧。

吳思瑤今天上午在立法院接受媒體聯訪，有媒體關注議員李明賢爆料內容，吳思瑤笑說，最近社群上面有很多梗圖，都在描述、諷刺黃國昌連上廁所都心心念念能不能選新北市長，連上廁所的時間也不放過，想要爭取國民黨是不是能夠提名（禮讓）他。

吳思瑤批評，黃國昌滿腦子政治和權力，無怪乎甘於在立法院成為「傅隨組織」，一人綁架民眾黨，讓民眾黨淪為小藍黨，即便民眾黨主席柯文哲多次喊話民眾黨團不需要「團進團出」，要維持主體性，但如果黨團總召不是以民眾黨的發展路線為念，而是以自己的仕途、政治權位為主要思考，其政黨運作當然會令人擔心，「請黃國昌上廁所就專心上吧」。

不過黃國昌11日早上受訪時則澄清，是李明賢「主動」說藍白應整合、別讓民進黨漁翁得利，他則反問，「國民黨會接受比民調嗎？」李回答是「當然不會」，對話就到這邊。

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