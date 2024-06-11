問「國民黨會不會禮讓」？　黃國昌：李明賢「主動」提藍白應整合

▲國民黨台北市議員李明賢爆黃國昌私問2026藍會禮讓白嗎？黃國昌駁斥是李明賢先提藍白合。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨在立法院針對法案合作上相當順暢，也讓外界好奇2026年地方選舉的競合關係。台北市議員李明賢爆料，黃國昌近期在廁所問他「國民黨有可能禮讓嗎」，而他則回應「不太可能」。對此，黃國昌11日受訪澄清，是李明賢「主動」說藍白應整合、別讓民進黨漁翁得利，他則反問，「國民黨會接受比民調嗎？」，李回答是「當然不會」，對話就到這邊。

黃國昌說，比較完整的是，那天錄節目，下了節目後李明賢議員就跟他講，如果這樣下去的話，2026年民進黨現在在想的又是要漁翁得利，「然後他主動跟我講說，還是要想辦法整合出一組來，我那時候問李明賢議員的是說，國民黨會接受比民調嗎？然後他跟我回答是當然不會」

記者追問，所以不是你說禮讓？沒有禮讓這兩字？黃國昌表示，「他問我，說一定要想辦法整合出一組，我說啊如果要整合出一組來，國民黨願意比民調嗎？李明賢議員說不會，對話大概就到這邊」。

至於是否李明賢誤解？黃國昌苦笑說，他覺得在下節目後上洗手間，比較簡短的對談過程中，他不會太放在心上，「現在比較重要的事情，還是要把現在自己的工作做好」，至於有誤解、沒誤解，等一下就要去鋒燦節目上接受李明賢訪問，見了面後再好好聊一聊，忠實還原那天在洗手間對話的內容。

而是否考量第一方案是希望全民調？黃國昌強調，這就不是他的決定，之前好像那天在TVBS問的時候，主持人錢子也在追問要不要整合這件事情，「我的態度只有一個，那個態度就是看主席跟民眾黨的決定」。

至於2026選舉新北禮讓與否一事，是否有跟新北市長侯友宜聊過？黃國昌說，如果有跟侯市長遇到的話，大概討論的都是新北市的市政比較多，「前天在館長那邊碰到，討論的就只有健美跟運動，沒有其他事情」。

另外，民進黨立委林淑芬酸，新北市想要選人選，談藍白合沒志氣？黃國昌回擊，「我覺得，民進黨當然有民進黨自己的策略跟想法，民眾黨有民眾黨自己的路線，我相信這種事情應該不勞林淑芬委員費心」。

最後，媒體追問，是否認為2026藍白應該整合成一組？黃國昌無奈說，「我就跟你說，現在談這個真的都還太早」，現在所發生所有一切問題，就是在TVBS上節目的時候，主持人錢子突然天外飛來一筆才多了這part。

黃國昌強調，知道媒體喜歡談政治題，他的的立場也很清楚，2026年是不是要戰？在哪邊戰？完全聽民眾黨跟主席的決定。事後跟李明賢議員彼此間的閒聊，也是他下了節目後，一直說可能還是要想辦法整合出一組，不要讓民進黨漁翁得利，「我笑笑說，那國民黨比民調你們會願意嗎？整個非常簡短的過程大概就是這樣」。