梁修身端午訪金門！祭拜致敬「軍神」李光前　盼兩岸多交流對話

▲梁修身(左)端午祭拜李光前將軍金門軍神。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

國軍形象劇「最好的選擇」導演梁修身，利用端午節連假前往金門古寧頭李光前將軍廟向有金門「軍神」之稱的先烈李光前祭拜致敬，感謝老前輩庇佑，讓他順利在軍事戲劇上一路有所發揮。

現年77歲的梁修身，10日偕同好友同學走訪金門，上午9時10分許在金防部政戰主任鄭傑元陪同，前往古寧頭李光前將軍廟祭拜，虔誠向先烈李光前將軍致敬，受到李光前將軍廟管理委員會主委莊鎮勝、金寧鄉民代表會代表莊振源及廟方人員歡迎。

對於媒體問他兩岸局勢話題，梁修身表示，自己也是小老百姓，希望安居樂業，兩岸和平安全，更期兩岸有共識多交流對話、好好談和往來。一直被影迷視為「民族英雄」的梁修身表示，過去扮演「古寧頭大戰」裡的李光前、「筧橋英烈傳」的高志航，能有所表現，以致後來在與軍事有關的電影、劇作上，還能保持健康的體魄、順利完成，一定和兩位將軍的保佑有關。

梁修身說，因為感念李光前將軍的庇佑，不論公、私原因到金門，一定會到李光前將軍廟走走、看看，未來只要健康許可，也一定會再來。梁修身表示，自己現年77歲，身體健康，工作和生活都如意，要感謝老前輩李光前將軍的保佑和特別關照。自己總是每隔二、三年都會來金門走走，跟李將軍說說話「開講」。

李光前是湖南平江縣人，中央軍校第16期畢業，1958年10月25日古寧頭戰役，遭解放軍砲火擊中陣亡，得年32歲；戰亡時階級為中校代團長，後由國防部追晉上校。李光前生前為保衛國家捐軀，死後地方傳聞深夜聽見部隊集合操練聲音，咸認李光前率官兵軍魂護佑地方，因此興廟奉祀，追贈「將軍」，李光前被地方敬為「軍神」、「戰神」。