最新iPad Pro、iPad Air要開賣了！電商預購頁面「出貨日曝光」

▲多數消費者引頸期盼何時可以購買最新iPad Pro、iPad Air。圖為iPad Pro。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）上月發表搭載M4晶片的最新iPad Pro、M2版晶片的iPad Air系列，部分機型已陸續通過國家通訊傳播委員會（NCC）認證，按此進度，有望於近期在台灣發售。據了解，各大電商平台也已展開預購，且出貨日期直接標示為「6月底」，引起消費市場討論。

多數果粉引頸期盼何時可以購買最新iPad Pro、iPad Air，主要是這次蘋果平板產品全面取消實體SIM卡並首次改為eSIM，因此通過NCC認證須花費時間。根據蘋果官網，目前開放訂購的僅有Apple Pencil Pro，其他平板產品則顯示「推出日期，敬請期待」，就連最新的巧控鍵盤也無法選購。

不過，《ETtoday新聞雲》記者掌握，近期已有不少蘋果經銷商開啟預購最新版的iPad系列，就連各大電商平台如momo購物網、PChome 24h購物等也開始建立商品頁面，且部分開啟了預購方案。

記者實際瀏覽頁面，電商平台網頁上已出現2024最新款iPad Pro、iPad Air的商品，並在購買選項內容指出「此為預購商品，預計6月28日～7月4日出貨（18天後）」，由此推測，正式上市的日子即將到來。

蘋果公司於春季新品發表會推出用AI晶片的新款iPad Pro，接下來，開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月11日凌晨1時登場，預期將亮相蘋果人工智慧「Apple Intelligence」相關應用，這些AI應用將整合至最新版本的iPhone、iPad和Mac等作業系統中，包括生成圖像、文字、網頁摘要及訊息建議等功能。