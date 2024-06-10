台中私人招待所「超兇女體盛」引話題　裸女躺2小時價碼曝

▲知名Youtuber超哥曾介紹過一模一樣的女體盛，據悉，女模「演出」價碼一次2萬元。（圖／翻攝超派人生頻道）



記者游瓊華／台中報導

台中北屯一家私人招待所傳出仿日本「女體盛」，用巨胸裸女當作器皿，以三點不露方式盛放食物，照片曝光之後引起網友熱議，也有醫師警告，此舉不符食安規定，恐有染菌疑慮。但實際上，該畫面之前就曾出現在知名Youtuber超哥的頻道《超派人生》上。據悉，該道料理是客人要求才會製作，光是裸女價格一次就要2萬元，時間介於1到2個小時之間。

▲台中私人招待所驚見「超兇女體盛」，但醫師警告，當心病從口入。（圖／民眾提供）



知情人士透露，引起話題的女體盛是所謂人體壽司秀，乃是應客人要求，透過經紀公司或娛樂公司，以2萬元費用，找來台灣小模作為女體，並非找日本人；另外再請師傅製作壽司、生魚片等，招待所負責雙方後續合作以及幫忙出菜，至於裸女全程工作時間約莫2小時左右，包括大面積彩繪、出菜等。

女體盛視覺效果超震撼，但後果恐讓人無法想像。女體盛在「上菜前」，裸女是否經過特定清潔或是淨身才「演出」不得而知。醫師施勝桓警告，人體皮膚藏有金黃葡萄球菌、表皮葡萄球菌、甚至諾羅病毒，私密處也恐有大腸桿菌等，且人體體溫約於36度，根本不適合保存生魚片，諸多原因都引發食安疑慮，食客更可能因此感染細菌、病毒等，造成腸胃道問題。