台中小黃猛撞紅綠燈！運將「叫不下來」一度受困　燈桿歪腰

記者許權毅／台中報導

台中市太平區中山路四段與旱溪東路口昨日晚間發生一起車禍，一名56歲張姓運將突然偏移車道，整輛車撞上路口紅綠燈桿，造成桿子劇烈搖晃、微微傾斜。附近店家說，張男車輛一度冒出煙霧，眾人趕緊要他下車，但他疑似身體不適叫不下來，還是警消到場才將人救出送醫，所幸已無大礙。

▲台中一名張姓運將昨日身體不適撞上紅綠燈桿，民眾發現車子飄煙，趕緊要他下車，張卻難以起身。（圖／民眾提供）



太平警分局指出，該案發生在昨日19時許，張姓計程車司機沿著旱溪東路直行，疑似因身體不適，不慎撞上紅綠燈桿，該計程車右側車頭受損，張男向警方稱，是因為身體不舒服，才會突然失控撞上紅綠燈，今日已經無大礙。

▲▼小黃右側車頭猛撞上，紅綠燈桿也因此微微「歪腰」。（圖／記者許權毅攝）



監視器拍下，張男偏離車道前進，當時還有一名騎士準備進入某娃娃機店，就騎乘在紅綠燈旁，先是讓乘客下車後再進入店家前方空地，僅差幾秒鐘就會撞上，相當危險。另一視角拍下，計程車撞上後，娃娃機店店員、客人上前關心，趕緊要他下車，就怕車輛起火。

附近店家說，當下聽見劇烈聲響後出來查看，許多民眾發現計程車車頭冒出煙霧，趕緊要運將下車，結果他沒有反應，是直到警消到場，才協助運將脫困，所幸人平安無事。