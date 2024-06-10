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台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯：當心染菌

▲台中私人招待所驚見「超兇女體盛」。（圖／民眾提供）

▲台中私人招待所驚見「超兇女體盛」，雖然視覺超衝擊，但醫師提醒食客恐因此染上病毒、細菌。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中各大酒店包括金錢豹、海派系列奢華聞名全台，但內行人都知道，私人招待所豪奢程度不亞於酒店。近日就傳出某家私人招待所，竟引進「女體盛」，只見一名上圍驚人、三點不露，包腿刺青的裸女，身上放上生魚片、壽司等食物，讓在場賓客訝異不已。不過，醫師警告，此舉恐染金黃葡萄球菌、甚至大腸桿菌等，且人體體溫達36度，也不適合保存生魚片，食安堪慮。

自疫情過後，台中私人招待所如雨後春筍般竄出，比豪華、比氣派，除了飯局妹之外，連派對女郎(Party Girls)、舉牌妹等幾乎成了私人招待所讓賓客High起來的配備。但有賓客分享日前參加某家私人招待所聚會，赫見一名「超兇正妹」三點不露的躺在桌上，身體放上生魚片、壽司等食物，重點部位則用鮮花點綴，不僅視覺超衝擊，且一餐價格不斐，竟要價6萬元。

醫師施勝桓則警告，人體皮膚藏有金黃葡萄球菌、表皮葡萄球菌、甚至諾羅病毒，且私密處也恐有大腸桿菌等，有感染細菌、病毒等疑慮，造成腸胃道問題，且人體體溫約於36度，根本不適合保存生魚片，食物變質同樣有食安疑慮。

台中市衛生局表示，食安處尚無接獲民眾反映，如接獲或查有民眾反映情事，將立即派員前往並違反依食品安全衛生管理法第8條規定要求限期改正，如不改正將依違反食安法第44條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並得要求暫停作業。

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