中央提高定置網漁業天然災害救助額度　追溯補助花蓮震災損失

▲0403地震造成定置漁業嚴重損失，花蓮縣政府災後積極向中央爭取災後救助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

0403地震造成定置漁網嚴重損失，新城鄉和秀林鄉共計8組定置漁網石碇錯位，漁網嚴重損壞。經花蓮縣政府爭取，於4月12日獲農業部公告農業天然災害救助。但依照原天然災害救助辦法，定置漁網的現金救助額度已不合現時，經花蓮縣政府於震後不斷爭取，農業部日前修正農業天然災害救助辦法「定置網漁業」相關救助規定，提高定置漁業救助額度。



縣長徐榛蔚表示，花蓮定置漁業大約佔整體漁業產值的43%，地震災害發生後，縣府旋即邀集農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心、定置漁業者所在地鄉鎮公所、花蓮區漁會組成勘災小組至現地勘查，協助受災漁民辦理農業天然災害現金救助申請。經勘查，新城鄉定置漁業損失金額達2329萬餘元，秀林鄉定置漁業損失金額達1486萬餘元，共計損失金額達3815萬餘元。

徐榛蔚指出，依原農業天然災害救助辦法，救助項目以「農業天然災害現金救助項目及額度」所訂「定置網漁業」救助項目(石碇、網身、纜繩、鋼索及浮球等)損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，每組最高新台幣30萬元；未達20%者不予救助。截至目前，受0403地震災損之定置漁場，每組依舊法所獲救助金為30萬元，原救助辦法顯然不切合實際受災情形。

▲花蓮縣長徐榛蔚於0403震後至受災定置漁場勘查受災情形。

花蓮縣政府在確認定置漁業受災情形後，即不斷爭取提高救助額度，感謝當時主持0403花蓮地震災後復原重建工作相關會議的工程會前主委吳澤成與行政院前副院長鄭文燦，以及農業部，和花蓮縣政府一起給予受災漁友災後復建的支持，於今年5月20日公告修正「農業天然災害救助辦法」規定，「定置網漁業」救助項目修正如下:

一、大型定置網類

1.「網具」全毀（整組換新）新台幣60萬元／每組，半毀（部分修復）新台幣30萬元／每組。

2.「錨碇系統」全毀（整組重佈）新台幣50萬元／每組，半毀（部分重佈） 新台幣25萬元／每組。

二、其他定置網類，每組最高3萬元。

同時，中央同意溯及本次0403地震受災定置漁場，依照各定置漁場申報受災情形，符合救助項目者可再獲得25萬元救助金，近日縣府督促受災定置網漁業所在鄉鎮公所依照農業部修正「農業天然災害救助辦法」新規定，盡速提報追溯計算受0403震災定置漁業漁民，以辦理現金救助申請事宜。



徐榛蔚說感謝所有支持和關心地震災後重建的夥伴，花蓮縣在強震過後災後復建之路漫長，花蓮縣政府持續和中央以及民間緊密合作、持續努力，重建美好家園。