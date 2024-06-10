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社會 社會焦點 保障人權

惡男2度沖天炮射民宅　開庭嗆「還會再射」遭判刑7月

▲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹地院法官將單男判刑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

新竹單姓男子與謝姓男子發生糾紛，竟兩度趁凌晨持沖天炮朝謝男家燃放，還大聲咆哮。單男事後否認針對謝男，但新竹地院法官審酌監視器畫面與兩人關係等，認定單男明顯有針對性，且作法充斥警告意味，意圖使人心生畏懼，已構成恐嚇危害安全罪，判單男7月徒刑。

判決書指出，單男因糾紛對謝男心生不滿，2023年8月3日及8月12日清晨接近5時，分別前往謝男新竹市住處前，手持沖天炮對準謝男家方向燃放。單男矢口否認恐嚇犯行，辯稱並無針對謝男或任何人，也並非對謝男住處燃放沖天炮。

法官當庭勘驗謝男住處外監視器畫面，看見單男燃放沖天炮時明顯對著謝男家方向，而且放炮後還大聲叫罵，甚至在二次燃放時，沖天炮還落在謝男院內冒出濃煙，由此可見單男明顯針對特定之人。

法官認定，單男對謝男家燃放沖天炮一事，為加害生命、身體及財產的行為，恫嚇並使謝男心生畏懼致生危害於安全，其行為已構成恐嚇危害安全罪。由於單男先是矢口否認犯行，在審理期間又當庭表示會再度朝謝男住處放炮，考量住宅燃放沖天炮致災新聞多有所聞，加上單男毫無悔意，因此依恐嚇危害安全罪判刑七月、得易科罰金。

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