新北綠竹筍消暑解膩　清甜低熱量伴端午佳節

▲端午吃粽搭配清甜爽脆的綠竹筍清涼解膩。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年6至9月是新北健康三寶「綠竹筍」產季，綠竹筍以其鮮嫩爽脆的口感，不僅可以單獨品嚐，更能與傳統的粽子相得益彰。粽子的糯米香與竹筍的清甜完美結合，既能消暑解膩，又能帶來豐富的味覺享受。新北市農業局邀請民眾來品嚐「當地、當季、當令」最優質的綠竹筍。

端午節期間，正值炎炎夏日，高溫酷熱讓人食欲不振。此時，單吃重油重鹹的肉粽讓人難以下嚥，容易感到口乾舌燥、胃口負擔。綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」特性，符合現代人強調健康養生的飲食觀念，端午吃粽搭配清甜爽脆的綠竹筍後，可中和肉粽的濃郁口感，使整體味道更加和諧，還能清涼解膩，提升端午佳節的飲食體驗。

▲粽子糯米香與竹筍的清甜完美結合，能消暑解膩。

栽培經驗超過40年，人稱「綠竹筍博士」的五股筍農吳國池，特別傳授挑筍四字訣：「白、彎、短、肥」，筍底色白表示當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、筍殼光滑略帶金黃色，是優質筍的保證。而鮮食是綠竹筍最美味的吃法，水份最多、纖維最少，可以完全感受到新北綠竹筍像梨子般的甘甜及香氣。把綠竹筍洗淨後直接以冷水煮，待水滾後轉小火續煮40分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱，便能享用原汁原味的綠竹筍，沾醬或原味都好吃。

農業局長李玟表示，端午連假期間，建議民眾安排近郊之旅，既能避暑親近自然，享受森林浴的清新空氣，也可以將最新鮮的綠竹筍帶回家。除了鮮筍，當地農會還積極開發和推廣多元化的綠竹筍產品，如真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸和竹筍雞等，提升了綠竹筍產業的附加價值。這些產品無論自用還是送禮，都別具一格，不僅體面，而且能以實際行動支持本地小農。

▲挑筍四字訣「白、彎、短、肥」。