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響應國家海洋日！新北環保局公私協力　守護海洋生態環境

▲新北環保局公私協力 守護海洋生態環境。（圖／新北市環保局提供）

▲「潛海戰將」清理海底垃圾。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應6月8日國家海洋日，新北市環保局6月份將辦理一系列海洋環境保護相關活動，包括10場次淨海活動及3場次海洋環境教育課程，歡迎民眾共同參與，公私協力以實際行動展現守護海洋生態環境的決心，持續推動海洋永續及環境保育理念。

環保局表示，海洋廢棄物多來自人類活動，因使用及不當處置而流入海中，部分沉入海底，或漂浮於海面隨著洋流移動，最終蓄積在海流偏弱處或被沖上岸，影響生態或漁業經濟活動。為打擊海漂垃圾，環保局近年來陸續推動藍海艦隊、潛海戰將、淨海合作社、湛鬥機、海污應變計畫及海洋環境教育課程等政策作為，結合各局處及私人企業團體的力量，共同強化海洋污染防治、守護潔淨海洋。

▲新北環保局公私協力 守護海洋生態環境。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市環保局與臺灣湛藍海洋聯盟合作，以全電式海漂垃圾收集器「湛鬥機」淨海。

根據環保局統計，新北市2023年民間與政府合作共清理約1,569公斤的海底、海漂垃圾及211.9公噸的海灘垃圾，各項淨海政策也獲得海洋委員會海洋保育署「海洋環境管理考核計畫」優等獎、財團法人台灣永續能源研究基金會「2023 TSAA 台灣永續行動獎─金獎」、天下雜誌「城市治理卓越獎」環境保護組優選等肯定。

環保局說明，自2020年開始即號召新北市熱愛海洋且具備潛水證照的民眾加入「潛海戰將」，協助清理海底垃圾，至今已逾900人參與；更與新北、基隆兩市的潛水業者合作創立「淨海合作社」，免費租借網袋、浮力袋、氣瓶等潛水設備，提供淨海民眾完善的後勤支援，目前已有36家潛水業者加入。

▲新北環保局公私協力 守護海洋生態環境。（圖／新北市環保局提供）

▲海洋環境教育課程讓小朋友們認識海面上的掃地機器人「湛鬥機」。

每年6月至9月是新北市適合潛水活動的期間，歡迎具有潛水證照的民眾報名響應淨海活動（6月份各場次淨海活動網址：https://reurl.cc/8vYqM7）。許多企業夥伴用實際行動關注海洋環境議題，今年廣達電腦及華碩電腦等企業員工也將於6月份響應聯合淨海活動。

另外，為宣導海洋環境保護理念，6月份新北市濕地故事館將辦理3場海洋環境教育課程，第一場次於6月1日舉辦，在社團法人臺灣湛藍海洋聯盟陳思穎執行長的解說下，小朋友們認識了海面上的掃地機器人「湛鬥機」，還自己DIY將海廢變成藝術品，透過課程體驗，深刻認識海洋環境及守護海洋的重要性。

▲新北環保局公私協力 守護海洋生態環境。（圖／新北市環保局提供）

▲海洋環境教育課程帶領小朋友DIY，將海廢變成藝術品。

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