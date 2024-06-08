阿原北海明珠基地開幕　侯友宜：助攻新北地方創生

▲阿原石門新廠參考草藥農場營運模式。新北市長侯友宜（右）、阿原創辦人江榮原（左）。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

招商一條龍成果豐碩！國內知名天然草藥肥皂品牌「阿原YUAN」創立者-阿原工作室股份有限公司，斥資6億元加碼投資新北，在石門區興建地上4層、地下1層的「北海明珠地方創生基地」，總樓地板面積約2324坪。今（8日）基地舉行盛大開幕儀式，新北市長侯友宜受邀前往致詞祝賀，感謝創辦人江榮原等貴賓對地方創生的努力以及企業永續的堅持。

侯友宜表示，石門區擁有豐沛觀光資源與再生能源潛力，目前已有6座風力發電機組運作中，有助環境永續發展；而市府近年為了活絡地方經濟與鼓勵青年留鄉發展，透過推動「青春山海線」、「USR計畫」等項目，提昇石門區旅遊品質、增加地方收益及吸引青年參與農村創生。

▲阿原北海明珠8日於石門舉行盛大開幕儀式。

侯友宜指出，阿原自2007年起便在金山區闢建草藥農場，採用自然農法耕作讓土地得以休養生息，同時推動社區總體營造有成，進而榮獲2018年國家永續發展獎，可以看出企業相當用心與努力。阿原的石門新廠也參考草藥農場的營運模式，並邀請當地社區發展協會及小農、青農，共同發展地方創生，包含小農契作、推廣地方深度旅遊等。他特別表示感謝，也相信阿原的堅持與努力，一定能為石門地區開創一股就業新風潮。

經發局長何怡明表示，阿原此次在石門地區投資6億元興建「北海明珠地方創生基地」，過程中經發局一路陪伴，除了召開多次跨局處會議，與相關單位共同研商解決方案、加速水土保持審查及山坡地審查作業等程序，協助本案順利取得建築執照以外，施工期間也不斷追蹤進度，協助阿原加速取得本案使用執照等各項文件，後續開幕預計可為石門地區提供200個就業機會，期能吸引人才回鄉與促進地方發展。

▲阿原自2007年起便在金山區闢建草藥農場，採用自然農法耕作讓土地得以休養生息。

阿原創辦人江榮原表示，公司相當注重永續經營概念，並在2021年找來ESG管理師進行評估，建立環境保護（Environmental）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）等量化數據，讓公司經營模式不只獲利要好，也要對員工好、對環境好，甚至對社區好；阿原在2023年4月也順利取得認證，成為「B型企業」。

江榮原說，「北海明珠地方創生基地」是以綠建築為規劃理念，可降低污染與碳排放，並結合傳統三合院及天圓地方等概念，藉由植栽、迴廊、南北開窗設計，使建物具有自然通風、遮陽、採光的效果，未來也將依循B型企業理念，設立創生基地，邀請當地社區發展協會及小農、青農等，一起來做社區創生，將可兼顧環境永續與地方特色產業發展。