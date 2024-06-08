眾能創新協會攜手黎明技術學院　老少合包肉粽送弱勢家戶

▲眾能創新協會與黎明技術學院師生老少攜手合包端午粽送弱勢。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市眾能創新協會，在端午節前夕，動員40位志工及黎明技術學院餐飲管理系師生，合做2200顆粽子，分送給泰山地區弱勢家庭、身障者及獨居長輩享用，新北市社會局副局長吳淑芳也到場關心鼓勵，感謝眾能創新協會多年來攜手與社會局照顧弱勢家戶。

曾任泰山大科社區發展協會理事長蔡黃阿員，在任內辦理老人共餐時，鄰近的黎明餐飲管理系西餐老師黃健乙，便常率學生到社區烹煮料理給長輩吃，今年的包肉粽活動也有「黎明阿基師」封號的中餐老師卓政弘加入，帶著學生一起支援，雙師合一，讓愛心粽更有意義。

▲眾能創新協會志工們於黎明技術學院中央廚房合力包肉粽。

蔡黃阿員說，每年辦理愛心肉粽送暖活動，希望鼓勵獨居長輩走出家門，只要來參加都能各自帶10顆香噴噴的肉粽回家，今年參加的長輩也十分踴躍，其中還有多位年齡高達90歲的長輩前來，在端午節前夕相聚談笑，為佳節增添歡喜熱鬧的氣氛。

蔡黃阿員表示，感謝新北市社會局和慶良電子公司贊助支持，還有黎明技術學院師生一起參與投入及全力協助，學校、社區及民間企業三方互助的力量，為社區長輩與弱勢家庭，送來滿滿的溫暖。

▲新北市社會局副局長吳淑芳（左2）頒發感謝狀予黎明技術學院餐飲管理系老師卓政弘（左3）及黃健乙（中）、眾能創新協會理事長蔡黃阿員（左1）。