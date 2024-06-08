張學友演唱會取消衍生退費爭議　蔣萬安：別購買沒保障的黃牛票

▲台北市長蔣萬安出席「2024台北國際龍舟錦標賽」。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

「歌神」張學友近期在台北小巨蛋舉辦世界巡演，但7日晚間卻在演出前4小時，宣布因感染呼吸道融合病毒（RSV），演唱會暫停。針對後續衍生的退票、黃牛票問題，市長蔣萬安說，市府確實接到1件就現場購票但後來被取消的申訴案；另外，蔣也提醒，黃牛票如果遇到這樣的活動取消是可以不退換票的，「所以再一次的呼籲民眾不要購買沒有保障的黃牛票」。

針對張學友演唱會取消，衍生出黃牛退票問題，蔣萬安說，法務局有跟他回報，市府確實接到1件，就是現場購票後來被取消的申訴案，那這個案件就會由文化局來要求業者15日內做回覆。

蔣萬安說，這個案子也已經進入到消費爭議處理流程的機制，「法務局也跟我更新，也就是業者會擴及整個對於交通跟住宿的補償，從6月7號、8號及9號3個場次，市府就會持續的追蹤，要求業者妥善處理」。蔣提醒，所有的歌迷朋友也可以用消費爭議的申訴方式，確保自己的權益。

而過去小巨蛋其實有發生黃牛票情況，當時北市府也有研議實名制，現在進展如何？蔣萬安說，中央也已經有修法，市府會來強力執法。依據定型化的契約，黃牛票如果遇到這樣的活動取消是可以不退換票的，「所以再一次的呼籲民眾，不要購買沒有保障的黃牛票」。