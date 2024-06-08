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快訊／莊春仁中藥廠涉製偽藥！　高雄2藥局賣違規品項...緊急下架

▲稽查人員查察高雄轄內販售莊春仁生技藥品疑似偽藥回收情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲稽查人員查察高雄轄內販售莊春仁生技藥品疑似偽藥回收情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

有習慣服用中藥的民眾注意了！台南莊春仁生技科技製藥遭查獲疑似製造偽藥，衛福部公布12批回收產品回收下架。高雄市衛生局今(8日)清查轄內醫療院所、藥局，發現有2家藥局販售此波公布的違規品項，已請藥局下架回收封存不可販售。

有民眾向台南市衛生局檢舉，稽查人員會同法務部調查局台南市調查處前往莊春仁生技執行查核，發現業者在非核准生產區域生產領有中藥藥品許可證藥品，另也有發現有疑慮產品。

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該藥廠因涉製造偽藥，涉案藥品都屬於成藥，衛福部公布共計12批。高雄市衛生局今日依據衛福部中醫藥司提供的下游藥局名單，隨即派員針對高雄轄內中醫醫院、中醫診所、藥局及藥商進行稽查。

▲莊春仁生物科技製藥有限公司下架產品清冊。（圖／記者許宥孺製表）

▲莊春仁生物科技製藥有限公司下架產品清冊。（圖／記者許宥孺製表）

衛生局指出，截至今日下午5點20分前已稽查229家，其中有2家藥局查獲有販售本次涉案的產品「莊春仁利膽保肝丸(柴胡清肝散)15瓶，衛部成製第011936號，批號P2602401」、「莊春仁血康能清血丸(大柴胡湯加味)(衛部成製第011960號，批號P412401:2瓶」。

衛生局表示，已請藥局下架回收封存，不可販賣。並請衛生所持續進行查察，倘發現有涉案產品將立即依藥事法進行封存，保障市民用藥安全。

▲查獲藥局有莊春仁生技藥品疑似偽藥「利膽保肝丸」，已立即下架回收封存不得販賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼查獲藥局有莊春仁生技藥品疑似偽藥「血康能清血丸、利膽保肝丸」，已下架回收封存不得販賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲查獲藥局有莊春仁生技藥品疑似偽藥「血康能清血丸、利膽保肝丸」，已立即下架回收封存不得販賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局呼籲，若有購買者請勿服用該藥品，如服用後有身體不適，請迅速就醫。另對所購買或服用藥物是否為合法製藥廠所製造之疑慮，請至衛生福利部中醫藥司網頁「中藥藥品許可證查詢」系統  即可查詢是否為合法查驗登記之藥品。

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