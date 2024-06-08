北市停車費欠繳2700萬僅追回400萬　停管處：99%經催繳都會繳納

▲台北市停車費欠繳嚴重，市府去年僅追回400萬。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

不少民眾常會忘記繳停車費導致被政府機關催繳，議員鍾沛君指出，台北市停管處轄下的停車場及路邊停車費，2023年積欠金額為2700萬餘元，截至近期只收到400多萬。對此，停管處回應，繳費期限內到繳率約95％，後經信件催繳後，停車費到繳率99.5％；剩餘未繳停車費，達行政執行署收件門檻300元後，就移送行政執行署強制執行。

鍾沛君表示，積欠停車費催繳不力為台北市政之長年沉痾，根據停車管理工程處統計，本市每年開立約5000萬張路邊、停車場之停車單中，有263萬張單、5.24%的停車單逾期未繳。經行政手段通知催繳後，每年仍有接近50萬張停車單逾未繳納，遭移送強制執行。

另外，根據停管處統計，轄下停車場及路邊停車費近5年來滯欠情形嚴重，2023年積欠金額為2700萬餘元，目前僅催討到約400萬餘元，尚有2300萬餘元經強制執行仍未繳或移送中。

監察院過去也曾糾正停管處，長期以來稽催北市路邊停車費不力，雖採取相關改善措施似未具成效，已造成市庫負擔，要求檢討改善。根據「台北市停車管理工程處停車費催收款及呆帳處理要點」，經催繳後仍不繳納且欠費金額達新臺幣300元以上者，即依「道路交通管理處罰條例」、「規費法」及「行政執行法」相關規定移送強制執行。

停管處管理科長王永錕表示，2023年欠款的2700多萬元停車費，尚未全數移送到強制執行，因此目前只收到400多萬元，待強制執行後，還款的金額會再上升。

王永錕指出，北市停車費於繳費期限內到繳率平均約95.02%；而遲交者，在經過辦理平信、掛號追繳等程序，有99.56%停車費已繳納，剩下仍未繳費者，只要達到行政執行署300元門檻，就會移送強制執行。經統計，約有0.44%民眾遭強制執行，當中有40%民眾會繳納，60%則是持續未繳。

王永錕說，通常通過行政執行署的強制執行，市府取得債權憑證後，每年都會定期調查車主名下是否有財產，動產或不動產也會評估是否有符合行政成本。他坦言，通常遲未繳納者，也會積欠其他的款項。停管處補充，停車費的各種繳費管道方便繳納，不要僥倖，會持續追討。