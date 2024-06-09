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360年媽祖嫁關公「被冠夫姓」　還當細姨！廟方嗆：不需酸民干涉

▲▼ 。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇）

▲武玄壇把天上聖母改成「天上關聖母」 。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇）

網搜小組／劉維榛報導

台南玉旨武玄壇指出，「文衡聖帝、天上關聖母」要進行合婚大典，其中美嬌娘是北汕尾媽祖廟的天上聖母，而媽祖嫁關公後，被冠夫姓的消息曝光後，引發信眾不滿對此，廟方出面開嗆，「神明指示想做任何事，不需要經過酸民鍵盤手來干涉！」而北汕尾媽祖宮澄清，並無合婚一事。

該起事件源於一張廟會海報，指出台南玉旨武玄壇要前往360多年歷史的北汕尾鹿耳門天后宮，關聖帝君要與天上聖母進行「合婚」，海報中的天上聖母被改名「天上關聖母」疑似冠夫姓，同時還稱「美美神轎已備妥」。

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▲▼ 。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇）

▲廟方稱迎娶神轎已備妥。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇）

此舉引發信眾開砲，「關聖帝君的夫人就是『胡玥』關夫人，哪裡來的天上關聖母？鹿耳門天后宮有拜天上關聖母？」「問關聖帝君與『胡玥』關夫人，應該沒有離婚吧？所以您們要將鹿耳門媽祖，作為關聖帝君要娶的『細姨』嗎」、「原配森77」、「所以聖母究竟犯了什麼罪？天上要關聖母？」

武玄壇則回應，「古代人／神都會冠夫姓，所以，以神明指示的為主喔～每個人認知的都不同，見仁見智唷！感謝指教」。

到了今天，武玄壇再度發文稱，「今日6/9日舉行:台南武玄壇前往台南北汕尾鹿耳門天后宮，舉行會香活動。不管各路四面八方的朋友們，有任何正面、負面想法，喜歡就來，不喜歡還是希望不要鍵盤手，直接略過。神明指示想做任何事，不需要經過酸民鍵盤手來干涉，也不需要經過各路朋友的同意。請保持自身修養勿造口業」。

對此，北汕尾媽祖宮人員也在臉書澄清，有關玉旨武玄壇發文一事，純屬玉旨武玄壇合婚會香文宣海報．北汕尾鹿耳門天后宮歡迎全台各地進香參拜及分靈進香，並無關（合婚會香）一詞。

底下網友再度熱議，「新的鄉土神明劇劇本？」「廟方該制止啦，有辱聖母」、「一間百年大廟居然讓私人宮壇這樣亂搞褻瀆神明，身為主事者還不嚴厲遣責，這只會讓所有信眾大失所望」、「荒唐至極」、「請廟方務必謹慎處理這件事，畢竟堂堂一間大廟，被私人壇拿來博流量，而且還是有損媽祖娘娘的名聲，真的很誇張，他們真的扛著這頂轎入媽祖廟，真的會被看笑話」。

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