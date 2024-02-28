首次同場弘法　天上聖母+吉祥天母利生萬眾

▲▼樂成宮號角隊歡迎覺囊嘉察法王和媽祖鑾轎進場。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

供奉媽祖的台中市寶光宮28日和藏教佛教展開首次交流，由樂成宮號角隊在會場歡迎覺囊嘉察法王及媽祖鑾轎進場，震天作響的鼓樂聲讓法王一行人大開眼界，這場天上聖母和吉祥天母同台弘法利生的罕見畫面，吸引200多名信眾到場，氣氛肅穆莊嚴。

活動一開場由台灣特有的媽祖遶境陣頭，包括涼傘、頭旗、獅陣、千里眼、順風耳等揭開序幕，熱情歡迎覺囊嘉察法王及媽祖鸞轎進場，親家建設董事長夫人，同時也是小提琴家陳俞汎亦在場演奏over the rainbow、月亮代表我的心等樂曲，樂音悠揚動人。

弘法11年的寶光宮宮主田乃文（龍雲道師）表示，舉辦這場法會主要是讓台灣道教信仰文化與藏傳佛教的巧妙融合，雖然不同宗教，利生眾人的想法卻是一致的。

嘉察秋能仁波切則說，這場法會旨在讓不同的信仰交流切磋，是一件相當了不起且值得開心的事，更是一場殊勝因緣的法會。

▲覺囊法王（右一）與寶光宮宮主田乃文。

寶光宮所供奉的媽祖，來自台中樂成宮、北港朝天宮、新港天后宮、桃園慈護宮、台南開台大天后宮等媽祖分靈，每年媽祖出巡，除了熱鬧遶境活動之外，一定訪視養老院、兒少單位，關懷弱勢團體。

覺囊法王15歲時由卡登喇嘛剃度成為比丘，1998年由十四世達賴喇嘛尊者任命，主修時輪金剛，承擔覺囊派法教海外弘法利生之事業，今年更積極募款購置新的閉關中心，傳揚佛法。