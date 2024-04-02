全球唯一夫妻同姓制後果？　學者估：500年後日本人都姓「佐藤」

▲在日本結婚後夫妻必須同姓氏。（示意圖／VCG）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本是全世界唯一一個以法律規範「夫妻必須同姓氏」的國家。近日，日本仙台市的東北大學有教授進行估算，若夫妻同姓制再繼續實施約500年，所有日本人都會姓「佐藤」。

綜合朝日電視台等日媒報導，佐藤是日本國內人數最多的姓氏，比例約占1.53%，且每一年都在增加，從2022年到2023年就上升了0.83%。東北大學高齡化經濟社會研究中心的教授吉田浩最近發表了一項估算結果，如果「夫妻同姓」持續實施下去，到西元2531年，全日本的人都會成為「佐藤先生／小姐」。

估算結果也顯示，不用等500年，到西元2446年就會有半數的日本人叫做佐藤。不過，吉田浩認為，如果開放「夫妻別姓」，佐藤姓氏到2531年只會佔全體的7.96%。

姓氏研究家高信幸男表示，日本大約有13萬種姓氏，但已有5萬種姓氏在5戶以下，處於「滅絕危機」之中，主要原因是過去社會普遍生育多名子女，至少會由一名孩子繼承姓氏，但少子化導致保留姓氏變得越來越難。

委託吉田浩進行此研究的團體Think Name Project也表示，日本是全球唯一結婚必須改姓的國家，而且多達95%都是女性婚後冠夫姓，希望能藉此機會引發「夫妻別姓」制度的討論。