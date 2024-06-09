第3波氣球攻勢來了！北韓再飄「垃圾氣球」　首爾到處都是

▲北韓8日再向南韓空飄「垃圾氣球」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

南韓合同參謀本部證實，北韓8日再次向南韓空飄了疑似帶有垃圾的氣球，提醒民眾一旦發現任何氣球，應向當局通報，並避免觸摸氣球。

북한, 엿새 만에 '오물 풍선' 살포...수도권 곳곳 발견 https://t.co/HW6bnmmL1B — YTN (@YTN24) June 8, 2024

據韓媒YTN報導，軍警當局在當地9日凌晨於京畿道高陽市花田洞昌陵川附近發現大量「垃圾氣球」，疑似是氣球載有的碎紙屑與黑色塑料袋隨著氣球殘骸一併散落在了河邊草坪，於是軍警當局立即趕赴當地展開調查。

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除了京畿道外，首爾市中心也發現了「垃圾氣球」的遺骸，而首爾市廢棄氣球第一反應小組透露，截至當地凌晨4點，當局共接獲了9宗與北韓「垃圾氣球」相關的通報，其中氣球遺骸遍布的地區分別為蘆原區、江南區、江北區、東大門區、西大門區，以及永登浦區。

現場民眾指出，這些「垃圾氣球」裡多數都放有一疊紙，但媒體暫時還不清楚這些紙上寫有什麼內容。事實上，這已是北韓這個月第3次向南韓空飄裝有垃圾穢物的氣球，以作為南韓脫北者組織此前向北韓方向投放載有反北韓和金正恩宣傳單的氣球的報復。

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不久前，平壤當局才剛表示會在6月2日以後暫停投放氣球，但警告南韓若再有空飄氣球進入北韓，就會立刻「百倍奉還」更多垃圾。儘管如此，脫北者組織在6日和7日繼續進行反北韓政權運動，持續向北韓投放氣球，因此北韓8日的行動應是對脫北者組織空飄氣球的回應。