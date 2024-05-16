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社會 社會焦點 保障人權

健康檢查變惡夢！　氣質女躺病床遭麻醉醫師「掀袍侵入」

▲▼醫生,醫學系。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲林姓麻醉醫師涉嫌趁病患意識尚未恢復的時候，以手指性侵得逞，遭檢察官提起公訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

北部某教學醫院的林姓麻醉醫師，前年負責為前往健康檢查的病患進行麻醉後，疑似趁女病患意識尚未恢復時，掀開女病患的健檢服下襬，將手伸進下體，女病患提告後，目前仍在職的林姓醫師辯稱，只是幫忙把被害人蓋被子，但醫院性平會決議性騷擾成立，再加上恢復室外監視畫面等事證，台北地檢署再依趁機性交起訴林姓醫師。

據了解，本件被害人是年約50歲的氣質美女，外貌看起來比實際年齡小，她是在2022年11月底，前往教學醫院接受全身健檢，因為其中部分檢查項目具有侵入性，因此選擇接受全身麻醉，以減緩不適感，在檢查完畢後，由護理師將躺在床上的被害人推進恢復室休息。

躺在病床上的被害人意識昏沉，在恍惚之中，感覺到自己穿著的健檢服下擺被掀起來，接者有異物碰觸感，最後甚至遭侵入下體，雖然被害人只是接受健檢，使用的麻醉劑量不高，但仍因藥效影響，只能用眼角瞄到人影離開恢復室，等到氣力恢復，才能向護理師求救。

醫院接到通報後，召開性評會議，認為林姓醫師性騷擾成立，但涉及妨害性自主的刑事部分，宜由司法機關調查，被害人主動提告，林姓醫師先是說沒有碰到私密部位，後來改口，可能是看被害人被子滑掉，幫忙拉起來的時候不小心碰到。

但根據醫院監視畫面，被害人指控受害的時間點，只有林姓醫師進出恢復室，護理人員也證稱，都是由護理師負責照護恢復室內的病患，麻醉醫師頂多進房巡視，發生特殊狀況才會接近病患。

而根據醫院調查報告以及參與調查人員說法，林姓醫師在案發後，曾坦承因為一時衝動，在無意識間去觸碰了女病患，檢察官因此認為林姓醫師辯詞不可採信，認為林姓醫師趁被害人因麻醉無力反抗之際，性侵被害人，依趁機性交罪等罪提起公訴。

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