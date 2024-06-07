黑白汪汪隊出動！金門加重打擊毒品　超萌緝毒犬助陣機場安檢

▲緝毒犬Kimo(白)及AJ(黑)在金門尚義機場執行安檢工作。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣警局為落實縣長陳福海的「無毒家園」施政願景，加強全面打擊毒品，特別結合海洋委員會海巡署(金門)巡防區指揮部第九岸巡隊，並與警政署航空警察局台北分局協商取得三方共識，自今(7)日起，不定時派遣領犬員及緝毒犬，在金門尚義機場入境通關處執行偵測安檢工作。由金警、航警及岸巡三方合作，以具體行動打擊毒品運輸，展現共同維護金門治安的決心。

金門縣警長陳錦文表示，查緝毒品是當前治安工作重點項目，而維護治安保障民眾安全更是警察責無旁貸的工作。他強調，縣警局將持續與本轄檢、調、海巡、憲兵、關務、航警等單位保持密切合作及通報機制，共同打擊毒品犯罪，強化偵檢能力，達到「拒毒於島外、截毒於關口、緝毒於境內」之目的。

緝毒犬Kimo(白)及AJ(黑)今天在現場執勤，針對落地各班機行李轉盤之託運行李及旅客手提行李，逐一嗅聞是否有疑似毒品之氣味，初步巡檢尚無發現不法。縣長陳福海亦於現場與兩隻可愛緝毒犬互動，勉勵犬兒要扮演好金門守護神之角色，用心聞出毒品，不要讓毒品引入金門，致使地區青少年走偏。

縣長呼籲，民眾切勿以身試法，相關單位將以鐵腕持續掃蕩毒品，向上溯源擴大偵辦，澈底打擊毒品犯罪，並把反毒教育深入金門縣每一個角落，使毒害與我們的距離越來越遠，讓金門成為人民安居樂業之福地。