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一天3次掏空男友！妹子被笑像「發情母狗」：妳去找別人

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶性生活美滿，能讓彼此感覺更融洽。但一名女網友透露，男友最近常常有力不從心的感覺，即使有吃海鮮、補湯和健身，仍常常覺得被掏空，還會笑她說「妳很像發情的母狗」，甚至還要她去找別人發生關係，她不禁好奇，真的會有男生對女友說這種話嗎？文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，每次和男友發生關係，通常都還會一直想要，男方也很容易起反應，一天大概可以2-3次，但現在上班之後，男友開始力不從心，次數慢慢減少，每次她想要都只能自己主動。近來男友還說，感覺已經沒辦法滿足她，到後期常常有種被榨乾、掏空的感覺，還會頭暈，因此問「妳要不要找別人？」

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原PO無奈表示，自己只想跟有感情的人發生關係，沒想到男友卻提議她去找別人，現在還會笑她說，「整天就想愛愛，很像發情的母狗」、「根本就是貪圖身體」等，平時也會抑制親密互動，讓她有點受不了，好奇「男生有人跟女友說過這樣的話嗎？如果女友真的去找別人不會覺得難過嗎？」

不少網友表示，「只有累死的牛，沒有耕壞的田」、「真羨慕，我女友完全相反」、「你算好的了 ，我女友直接出去約，想要卻不跟我說」、「我覺得可以想辦法自己解決，像我和男友做完都會需要再拿他的手幫我」、「我覺得這種女友挺好的啊，可遇不可求」、「我跟我女友剛好相反，她一個月才想要一次，我每天都想」。

還有人指出，「要不要試試看一周一次至多兩次，有些人的體質不是靠運動或是吃保養品就能有正面的改善，不如讓他好好休息，禁慾一段時間，等他爆發的那一刻，『妳就慘了』，若真的不行看醫生也是一條路」、「不管是男是女，都可能會有一方性慾大、一方性慾不大的問題啦，我覺得好好溝通找到最適合的方式最棒，不然其實你男朋友可以讓你吃外食，反而也是對你身體的尊重吧」。

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