醉女坐計程車回家！旅館驚醒「運將全裸躺旁邊」　還先偷2千付房錢

▲台北計程車司機性侵泥醉女客。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北林姓計程車司機深夜前往中山區居酒屋，搭載女客小琪(化名)回家時，見她泥醉竟起色心，把她載到旅館投宿後性侵得逞，還先從小琪錢包掏出2千元付房錢。小琪半夜醒來發現自己和林男赤裸躺在床上，不甘受辱報警，士林地院審理，依犯竊盜罪，處拘役10日，可易科罰金1萬元。又犯乘機性交罪，處3年徒刑。可上訴。

判決指出，林男以開計程車維生，於2021年11月2日深夜11點在一家居酒屋搭載女客小琪回家，見她上車後已因酒醉意識不清，認為有機可乘，直接把人載到旅館過夜，並從小琪錢包掏出2千元付清房錢，進房性侵小琪得逞。小琪直到凌晨3點才清醒，見自己全裸躺在陌生房內，旁邊還躺著赤裸的林男，發覺遭到性侵，報警處理。

全案審理時，林男坦承犯行，將2千元匯還給小琪，並當庭以41萬和解，約好逾期未付時還要給付違約金19萬。而後林男卻連第一期6萬元都賠不出來，又表示願意將賠償提高至60萬元，希望第一期款項能降至5萬，並分2個月付清，但仍未依約賠償。法官審酌林男月薪約4萬到5萬，離婚有2名子女等情，依犯竊盜罪，處拘役10日，可易科罰金1萬元。又犯乘機性交罪，處3年徒刑。可上訴。