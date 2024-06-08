山區持續豪雨！奧萬大聯外道路崩坍中斷　 森林遊樂區封閉至6／9

▲奧萬大聯外道路崩坍中斷，森林遊樂區暫時休園三天。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近日豪雨鋒面影響，南投山區持續降雨，造成多處道路有落石坍方及泥流中斷現象；林業保育署南投分署考量山區天候與行車安全，宣布奧萬大國家森林遊樂區6月7日起暫時休園三天，進行聯外道路搶通，待修整完成後再行開放。

奧萬大園區聯外道路投85線，在去年8月卡努颱風外圍環流引發豪大雨期間遭重創，園區也遭嚴重破壞而封閉，持續整修至今年2月才全面恢復開放，但僅過4個月又因為山區雨勢和聯外路況問題，再度暫時封閉。

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林業保育署南投分署說明，由於轄管的奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，各山區步道遇豪雨極易有崩塌或土石流災害發生，基於安全考量暫時休園、實施道路落石泥流清除措施，完成後即行開放，並提醒國人做好防汛準備，山區居民隨時注意天候動態，避免危難。

有關「奧萬大國家森林遊樂區」相關訊息，請利用山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)網站；「能高越嶺西段國家步道」及「天池山莊」最新訊息，隨時公告於天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)，請民眾持續關注。