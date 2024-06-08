180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿：得淋病了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

現代性觀念逐漸開放，有些人在單身時會去約砲尋求慰藉，但可要多加小心！一名網友就說，朋友最近上交友軟體約砲，沒想到竟遇到「毒玫瑰」，雖然壞壞過程中有戴套，可是事後仍發現下體開始流膿，急忙就醫才知得了淋病，讓他相當崩潰，直呼「再也不敢了！」

原PO在Dcard分享朋友經歷，表示對方外型很亮眼，身高180公分，個性很好，身邊不乏異性朋友，打工時也經常有異性送小禮物，不過就是找不到真心交流的女朋友。近來朋友有生理需求想要解決，就決定上交友軟體約砲，也順利找到異性上床。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但沒想到過程有戴套，朋友事後仍發現下體開始流膿，直覺不對勁急忙去就醫，才得知感染了淋病，「真的是中了網路毒玫瑰」，當場崩潰，直說「以後再也不敢了」。看到朋友的經歷，原PO也提醒，不要隨便約砲，「有毒的，自己自愛，別放毒」。

不少人表示，「自己愛約，這種結果不意外」、「這時候就慶幸我是醜男，毒玫瑰都看不上」、「用約的比較危險，可以直接約的都比較隨便」、「會約砲的人大多不可能只約過一次，跟外遇一樣只有0跟無數次」、「免費的最貴，約砲風險評估自己承擔不是嗎？爽一時後悔十分」、「約砲風險本來就很高了」。

也有網友好奇，戴套怎麼還會染病？先前開業泌尿科醫師張美玉指出，若是進行口交或肛交時沒有戴保險套，或是性行為沒有全程使用保險套，進行到一半才戴上，就會讓病毒有機可乘。